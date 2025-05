Fiera Zoomark, evento da record. La Pet Economy è un mercato in rapida espansione: 5 titoli su cui scommettere nel 2025

Arrivata alla sua 21ª edizione, la Fiera Internazionale del Pet Food e del Pet Care, Zoomark, snocciola numeri e record impressionanti. È il caso di investire nelle società di questo settore?

Durante la lunga serie di convegni tenutisi alla fiera Zoomark sono emerse interessanti novità, e soprattutto la consapevolezza che quello degli animali d’affezione è un mercato in rapida espansione grazie soprattutto alle innovazioni e all’interesse delle società verso tutti gli aspetti che riguardano la salute e il benessere degli animali, che crea anche benessere umano. Per dare l’idea di quanto sia rilevante questa fetta di mercato, riportiamo alcuni numeri:

solamente il settore di alimenti per cani e gatti vale al momento 3,1 miliardi di euro , in crescita del 300% rispetto a 3 anni fa;

, in rispetto a 3 anni fa; in Italia sono registrati oltre 60 milioni di animali d’affezione ; il 96% dei proprietari afferma che li considera parte della famiglia;

; il 96% dei proprietari afferma che li considera parte della famiglia; a livello europeo , si prevede che l’industria raggiungerà un volume d’affari di oltre 120 miliardi di euro nel 2025 e fino a oltre 150 miliardi di euro entro il 2030 .

, si prevede che l’industria raggiungerà un e fino a . alla Fiera espositiva hanno partecipato più di 1300 aziende di 58 Paesi.

Si può investire nella Pet Economy? Certo che sì, ecco 5 società quotate in Borsa da tenere in considerazione

Indice dei contenuti Si può investire nella Pet Economy? Certo che sì, ecco 5 società quotate in Borsa da tenere in considerazione

Com’è facilmente intuibile, grazie ai continui investimenti da parte delle aziende che si occupano del benessere degli animali e al successo di prodotti sempre più innovativi che aumentano la fiducia dei consumatori, investire in società del comparto può diventare molto fruttuoso. Esistono decine di aziende quotate in Borsa, e noi ne abbiamo scovate 5 su cui vale la pena approfondire, anche perché non si tratta solo di realtà che vendono prodotti per animali ma anche di aziende correlate.

Zoetis (NYSE : ZTS) – si tratta della più grande azienda statunitense specializzata nella ricerca, innovazione e offerta di farmaci veterinari e vaccini per animali domestici. Nasce nel 2013, poi diventa indipendente da Pfizer, di cui era una ramificazione. È oggi presente in più di 100 Paesi, ha una capitalizzazione di 66,85 miliardi di dollari e fatturati di oltre 9 miliardi (in crescita) solamente negli ultimi 2 anni. (azioni al momento a ribasso)

– si tratta della più grande azienda statunitense specializzata nella ricerca, innovazione e offerta di farmaci veterinari e vaccini per animali domestici. Nasce nel 2013, poi diventa indipendente da Pfizer, di cui era una ramificazione. È oggi presente in più di 100 Paesi, ha una capitalizzazione di 66,85 miliardi di dollari e fatturati di oltre 9 miliardi (in crescita) solamente negli ultimi 2 anni. (azioni al momento a ribasso) IDEXX Laboratories (NASDAQ : IDXX) – è una società che si occupa parallelamente della salute degli animali, infatti è specializzata nella diagnostica e nella fornitura di strumenti sempre più tecnologici e sofisticati per le cure. Vanta una lunga storia, infatti nasce nel 1983 e da allora è in costante crescita. Recenti notizie inerenti IDEXX riguardano una crescita dell’ultimo trimestre sopra le aspettative, e che Stifel ha alzato il target price da 420 a 460 dollari, definendo “to hold” le azioni. (titolo al momento in ribasso)

– è una società che si occupa parallelamente della salute degli animali, infatti è specializzata nella diagnostica e nella fornitura di strumenti sempre più tecnologici e sofisticati per le cure. Vanta una lunga storia, infatti nasce nel 1983 e da allora è in costante crescita. Recenti notizie inerenti IDEXX riguardano una crescita dell’ultimo trimestre sopra le aspettative, e che Stifel ha alzato il target price da 420 a 460 dollari, definendo “to hold” le azioni. (titolo al momento in ribasso) Passando al comparto alimentazione, citiamo Freshpet (NASDAQ : FRPT) – la società produce alimenti freschi e surgelati per animali domestici, e ha saputo attrarre sempre più clientela puntando su qualità, ingredienti salutari e ricette sane. Vanta una capitalizzazione intorno ai 3,9 miliardi di euro e la società offre anche dividendi. (al momento il titolo è in ascesa)

– la società produce alimenti freschi e surgelati per animali domestici, e ha saputo attrarre sempre più clientela puntando su qualità, ingredienti salutari e ricette sane. Vanta una capitalizzazione intorno ai 3,9 miliardi di euro e la società offre anche dividendi. (al momento il titolo è in ascesa) Anche il settore delle vendite permette alle aziende di raggiungere meglio i consumatori, e infatti citiamo un e-commerce, Chewy (NYSE : CHWY) che è al momento uno dei più grandi al mondo. Vende una vasta gamma di prodotti per animali e promuove fidelizzazioni, abbonamenti e offerte, nonché spedizioni veloci e assistenza clienti puntuale. Facile immaginare che vanterà sempre più “affezionati”. Ha una capitalizzazione di 15,79 miliardi di dollari e al momento in cui scriviamo le zioni sono al rialzo.

che è al momento uno dei più grandi al mondo. Vende una vasta gamma di prodotti per animali e promuove fidelizzazioni, abbonamenti e offerte, nonché spedizioni veloci e assistenza clienti puntuale. Facile immaginare che vanterà sempre più “affezionati”. Ha una capitalizzazione di 15,79 miliardi di dollari e al momento in cui scriviamo le zioni sono al rialzo. Infine, ma non da ultimo, una società specializzata nel comparto assicurativo: Trupanion (NASDAQ : TRUP) offre numerose tipologie di copertura, permettendo ai proprietari di animali d’affezione di sostenere spese veterinarie impreviste o terapie costose. Con una capitalizzazione di 1,9 miliardi di dollari, offre anche dividendi. (azioni in stallo al momento in cui scriviamo).

Ecco che chi pensa che la Pet Economy continuerà a crescere e a non risentire delle crisi per via del crescente interesse e affetto verso gli animali domestici, ha un’ampia gamma di possibilità per ampliare il portafoglio.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.