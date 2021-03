È innegabile che da alcuni anni si sia diffusa l’abitudine di riutilizzare sempre le medesime buste, in tela plastificata o stoffa, per trasportare la spesa. Tuttavia alcune volte succede ancora di ritrovarsi tra le mani il classico sacchetto biodegradabile. Ma perché tutti stanno appendendo una manica di camicia in cucina? Ecco l’interessante motivo.

Se non riposti in maniera corretta e ordinata questi sacchetti daranno un’aria disordinata alla cucina. O, in generale, alla casa.

Frequentemente, infatti, vengono gettati alla rinfusa in cassetti o scaffali. Rendendone quindi difficoltosa la gestione.

Ma come sistemarli per evitare che si trasformino in elementi di disturbo?

Bottiglie di plastica

Un metodo semplice e comodo per contenere le buste biodegradabili è quello di utilizzare delle bottiglie di plastica. Si tratta di un’idea molto valida. Anche perché permette di riciclare oggetti che, in caso contrario, finirebbero direttamente nella spazzatura.

In una sola di queste bottiglie è possibile riporre moltissime buste. Sarà necessario inserirle all’interno della bottiglia assicurandosi che una parte esca dalla parte superiore.

Se si è molto creativi, poi, si potrà decorare la bottiglia a piacimento rendendola un ottimo oggetto di arredamento.

Scatole in cartone

Un altro modo per riporre le buste della spesa è quella di utilizzare delle scatole di carta. La scatola rettangolare con apertura superiore. Ad esempio quella dei kleenex.

Tuttavia sarà possibile utilizzare qualsiasi tipologia di scatola. Basterà creare un’apertura nella parte superiore.

Anche la scatola potrà essere trasformata in oggetto di arredamento.

L’interessante motivo per cui tutti stanno appendendo una manica di camicia in cucina

Eccoci arrivati a svelare il motivo per cui tutti stanno appendendo una manica di camicia in cucina.

Un metodo facile ed economico per riporre le sacchette. Basterà prendere una vecchia camicia, meglio se elasticizzata, e tagliarne una manica sotto la spalla.

Per impedire che si disfi sarà bene piegare il bordo superiore e cucirlo. Una manica può essere utilizzata per riporre decine di sacchetti. Per avere le buste sempre a portata di mano, poi, si consiglia di cucire un laccio alla manica per appenderla in cucina.

Ecco, dunque, qual è l’interessante motivo per cui tutti stanno appendendo una manica di camicia in cucina.

Barattolo di caffè

Un altro metodo è quello di utilizzare un barattolo di caffè vuoto. I barattoli di caffè, a volte già molto belli esteticamente, sono perfetti per contenere moltissime buste biodegradabili.

Dopo aver lavato e asciugato il barattolo incidere il coperchio. E fare uscire una parte dei sacchetti. Attenzione a non tagliarsi mentre si incide il metallo del barattolo.

