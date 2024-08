Il collezionismo è una passione che affonda le sue radici nel desiderio di conservare, studiare e apprezzare oggetti di valore storico, artistico o personale. Che si tratti di monete antiche, fumetti, francobolli, o opere d’arte, ogni collezionista sviluppa un legame unico con la propria collezione, investendo tempo e denaro per arricchirla e mantenerla. Infatti, molti sono disposti a pagare a peso d’oro per entrare in possesso di nuovi oggetti. I fumetti di Tex sono tra i più amati e collezionati in Italia, e alcuni numeri sono diventati autentici tesori per gli appassionati. Se sei un collezionista o hai ereditato una vecchia collezione di Tex, potresti avere tra le mani un vero e proprio piccolo tesoro.

Ecco i 3 fumetti di Tex più rari. Se li hai rivendili, valgono oro per i collezionisti: Tex n. 1 (La Mano Rossa)

Il primissimo numero di Tex, pubblicato nel 1948, è uno dei fumetti più ricercati dai collezionisti. Questo albo, intitolato “La Mano Rossa”, è un vero e proprio pezzo di storia del fumetto italiano. Le copie in ottime condizioni possono raggiungere cifre impressionanti, superando anche i 20.000 euro. La rarità di questo numero e il suo stato di conservazione sono i fattori principali che ne determinano il valore.

Tex n. 2 (Il Totem Misterioso)

Anche il secondo numero della serie, “Il Totem Misterioso”, è altamente ricercato. Pubblicato nel 1948, è altrettanto raro e prezioso, soprattutto se mantenuto in buone condizioni. Questo fumetto, insieme al primo numero, rappresenta il sogno di ogni collezionista di Tex. Le sue quotazioni possono variare, ma in condizioni perfette può valere diverse migliaia di euro.

Tex n. 23 (Il Segno della Serpe)

Meno conosciuto rispetto ai primi due, il numero 23 della serie originale, “Il Segno della Serpe”, è comunque un pezzo molto raro e ambito. Questo albo è particolarmente difficile da trovare in condizioni perfette e per questo motivo può raggiungere cifre notevoli. Anche se non al livello dei primi due numeri, può comunque essere rivenduto per migliaia di euro.

Ecco i 3 fumetti di Tex più rari in assoluto, che rappresentano vere e proprie miniere d’oro per i collezionisti. Se hai la fortuna di possederli, assicurati di conservarli al meglio o, se decidi di venderli, di farlo attraverso canali specializzati per ottenere il massimo guadagno.

