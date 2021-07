Le orchidee sono fiori meravigliosi che popolano le nostre abitazioni in una perfetta unione di bellezza e rusticità.

Con l’arrivo dell’estate può diventare difficile prendersene cura a dovere, specialmente quando ci si allontana per le vacanze.

Dovendosi allontanare da casa, infatti, molti si chiederanno come prendersi cura a distanza delle proprie orchidee.

In un precedente articolo si era trattato dei diversi modi che si hanno a disposizione per curare le piante durante un’assenza (consultare qui).

Incredibili i segreti degli esperti per un’orchidea sana e rigogliosa anche in vacanza

La presenza di vicini di casa, parenti o amici gentili potrebbe risolvere la maggior parte dei problemi. Infatti, una delle soluzioni potrebbe essere quella di lasciare la nostra orchidea a qualcuno che possa prendersene cura.

Tuttavia, si consiglia di accertarsi che la persona in questione abbia una vaga idea di come si curano queste piante. Infatti, il rischio è quello di ritrovarsi l’orchidea messa peggio rispetto a quando la si è lasciata.

Molto importante specificare che si tratta di una pianta che non necessita di eccessive annaffiature.

L’alternativa più costosa vede la possibilità di lasciare la pianta a un vivaio di fiducia. Qui, infatti le nostre piante potranno godere di un clima ideale ed essere curate al meglio.

Anche in questo caso, tuttavia, non è escluso il rischio di infestazioni di parassiti provenienti da piante già presenti nel vivaio.

Cosa fare

Si consiglia di posizionare le orchidee tutte insieme vicino a una fonte di luce, evitando i davanzali delle finestre.

Infatti, se poste sul davanzale, rischieremmo di trovare le foglie delle nostre piante bruciate dal sole.

Sistemando le orchidee una vicina all’altra si andrà a creare un microclima umido perfetto per le loro esigenze. Tuttavia, bisognerà accertarsi che sia presente anche un ricambio di aria per prevenire il formarsi di funghi dannosi.

Cosa non fare

Tra gli errori più comuni c’è quello di sistemare dei cubetti di ghiaccio nel vaso dell’orchidea.

Si tratta di uno sbaglio dal momento che il rischio è quello di rovinare la parte più superficiale delle radici.

Inoltre, regalerebbero solamente poche ore di autonomia alla pianta visto che scioglierebbero in un breve lasso di tempo.

Le orchidee, poi, non dovrebbero essere sistemate all’esterno dal momento che hanno bisogno di un alto tasso di umidità e il rischio, mettendole fuori, è quello di farle vivere in un clima eccessivamente secco. Inoltre si rischierebbe l’attacco di vari parassiti tra cui cocciniglie o afidi e cimici. Si sono, quindi, visti gli incredibili segreti degli esperti per un’orchidea sana e rigogliosa anche in vacanza.