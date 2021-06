Con l’arrivo dell’estate si avvicina anche il momento in cui ci allontaneremo lasciando sole le nostre piante.

Da un lato non ci saranno particolari conseguenze allontanandosi per un breve week end. Dall’altra, invece, se ci si dovesse allontanare per periodi più lunghi sarà necessario correre ai ripari e prendere provvedimenti.

Infatti, se lasciate sole per molto tempo senza alcuni trucchi le piante potrebbero soffrire molto.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato di alcune piante che possono sopravvivere per alcuni periodi di tempo (consultare qui).

Nel presente articolo, invece, si cercherà di capire come occuparsi delle piante pur allontanandosi da casa. Infatti, se ben preparate le piante potranno sopravvivere tranquillamente anche un paio di settimane.

Addio piante secche grazie a questi i trucchi infallibili per non farle morire in vacanza

Allontanandosi solamente per pochi giorni bisognerà annaffiare bene le piante prima di partire.

Si consiglia di annaffiare abbondantemente e, dopo alcune ore, ripetere l’operazione.

Bisognerà aspettare per permettere al substrato di assorbire per bene tutta l’acqua fornita alla pianta.

Pacciamatura

Per le piante del giardino si potrà procedere con un intervento di pacciamatura.

Per pacciamature efficaci si consiglia di ricoprire il terreno utilizzando foglie, sabbia o ghiaia. Si tratta di materiali capaci di rallentare in maniera consistente l’evaporazione dell’acqua.

Prima di procedere con la pacciamatura si consiglia di annaffiare abbondantemente le piante.

Lungo periodo

Nel caso in cui, invece, si debbano passare molti giorni lontani da casa sarà importante procedere in maniera diversa.

Si consiglia, se possibile, di sistemare le piante su un balcone esterno in una zona luminosa e fresca ma riparata dai raggi diretti del sole.

Spostare le piante che solitamente sopravvivono per molto tempo al sole in una zona di ombra per ridurre la traspirazione delle stesse.

Mettere le piante più alte davanti e quelle più basse dietro. Le prime faranno ombra alle seconde mentre quelle più basse ripareranno il terriccio di quelle più alte.

Avvicinare le piante tra loro sarà perfetto per aumentare il grado di umidità necessario per farle sopravvivere.

Nel caso in cui si dovessero tenere in casa si consiglia di lasciare aperte le finestre per lasciare circolare l’aria.

Inoltre, non si dovrebbero tenere le persiane e le finestre completamente chiuse. Questo per evitare di lasciare le piante completamente al buio.

Una lieve ombra sarà importante per rallentare i processi vitali delle piante, diminuendo la richiesta di acqua. Tuttavia dovrà essere solo per brevi tempi.

Gli esperti, poi, consigliano di prendere dei recipienti pieni di acqua e metterli vicino ai vasi delle piante. Evaporando, l’acqua renderà più umido l’ambiente circostante.

Da ultimo, preparare un sottovaso riempiendolo con uno strato di argilla e adagiarvi sopra la pianta.

Alla fine, versare l’acqua che la pianta assorbirà poco a poco nel sottovaso.

Ecco, quindi perché addio piante secche grazie con questi i trucchi infallibili per non farle morire in vacanza.