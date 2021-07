30 nuovi posti di lavoro per tecnici, ecco dove e come candidarsi alla selezione

La Camera dei deputati ha recentemente pubblicato due bandi per l’assunzione, rispettivamente, di 20 e 10 tecnici. Si tratta di un’opportunità molto allettante per chi proviene da studi scientifici ed in particolare ingegneristici. I 20 posti sono rivolti a figure con specializzazione informatica, mentre gli altri 10 hanno un generico riferimento a “tecnici”. I requisiti sono più o meno gli stessi ed anche le modalità di espletamento delle prove concorsuali sono simili. Vediamole nel dettaglio e analizziamone le differenze.

Per entrambi si richiede come sempre il possesso della cittadinanza italiana, dell’idoneità fisica all’impiego, dei diritti politici e l’assenza di condanne penali. Inoltre, questa selezione è riservata a giovani under 40 in possesso della laurea triennale. Nel dettaglio, per i 20 posti le lauree richieste sono ingegneria dell’informazione, fisica, informatica, matematica e statistica. Diversamente, i 10 posti sono rivolti a laureati in ingegneria industriale e civile, in scienze edili ed in scienze dell’architettura. Inoltre, in questa seconda selezione, è necessario essere abilitati alla professione di architetto junior o di ingegnere junior.

In entrambi i casi la selezione prevede due prove scritte ed una orale, eventualmente precedute da un quiz preliminare. Di seguito gli altri dettagli.

Procedure d’esame e invio della domanda

La prova preselettiva consiste in 60 domande a risposta multipla su specifiche materie concorsuali, da effettuarsi nel caso di un elevato numero di iscritti.

Accederanno alle due prove scritte, in ciascuno, i primi 200 ed i primi 100 idonei in graduatoria. La prima prova di entrambi i concorsi prevede 6 domande a risposta aperta, mentre la seconda cambia a seconda del concorso selezionato. I tecnici informatici dovranno elaborare un progetto, mentre i tecnici semplici, per così dire, dovranno rispondere a 3 quesiti aperti su un progetto specifico.

Chi supererà brillantemente le prove accederà direttamente all’ultima fase orale.

30 nuovi posti di lavoro per tecnici, ecco dove e come candidarsi alla selezione, accedendo tramite il proprio SPID al seguente indirizzo online. È possibile candidarsi entro le ore 18 del prossimo 29 luglio 2021, quindi occhio alla scadenza e in bocca al lupo a tutti i concorrenti.