pLa celebre casa di moda umbra è uno dei tesori dell’export italiano. Il marchio è quotato in borsa ed ha registrato utili da record anche nel bilancio dell’ultimo anno. E se è vero che il lusso non tramonta mai, è anche vero che il boom di appetibilità non era scontato, specie dopo la limitazione di alcuni mercati, come quello russo. Eppure, i record non sembrano fermarsi, confermando la lungimiranza degli ingredienti della casa, un tesoro davvero prezioso ed amato all’estero come in Italia: la qualità della materia prima e l’alto valore aggiunto dell’esperienza umana.

Insomma, verso il piccolo borgo di Solomeo vicino Perugia si alzano molte lodi. Ma se tutti conoscono il nome di un marchio che ha pochi uguali nel mondo per capacità attrattiva, è lecito chiedersi per curiosità quanto siano elevati i prezzi dei prodotti offerti. È un fatto che è incredibile quanto costa uno zaino da bambino di Brunello Cucinelli o una maglietta: un piccolo patrimonio!

Una meraviglia di zainetto

Basta guardare il catalogo della nuova stagione: dedicato non solo a uomini e donne, ma anche a piccoli fortunati che hanno la felice sorte di poter indossare gli abiti e gli accessori ricercati della casa di alta moda. Uno zaino in velluto a coste di cotone e cashmere con patch costa 890 €: lungo 30 centimetri, alto 40, è un piccolo gioiello di eleganza e design, fatto di materiale idrorepellente e graziosi inserti cromatici, impreziositi da linee di cashmere. Insomma, un oggetto principesco. Per molti le cifre sono da sogno. Ma d’altro canto il mercato del lusso si esprime tramite la qualità assoluta, ed i prezzi aumentano di conseguenza. Per uno zaino del genere, non può mancare una tenuta altrettanto degna di nota.

Non è solo il cashmere a tirare su il conto in euro. Le maestranze che seguono il disegno dei prodotti e l’assemblaggio dei tessuti sono ovviamente qualificatissime. E poi, c’è la componente della rarità di un prodotto, che nel lusso si esprime anche tramite i prezzi elevati. Si potrebbe anzi dire che è un merito saper intercettare i gusti esigenti dei ricchi del Mondo, potendoli poi utilizzare per investire nel made in Italy. Ma quanto costano le t-shirt per i più piccoli?

Incredibile quanto costa uno zaino da bambino di Brunello Cucinelli o una maglietta: un piccolo patrimonio

Anche in questo caso le cifre che emergono nel listino sono da sogno: la maglia da bambina in cashmere con cappuccio e monile è un tesoro di alta artigianalità, non c’è che dire. Il cashmere è uno dei tessuti più pregiati: leggerissimo, soffice, ma incredibilmente caldo e confortevole. Per questa maglietta da bambina occorre spendere 1.130 €. Invece, per un maschietto una polo bianca ha un prezzo decisamente meno esoso: quella in piquet costa 250 €. Per una camicia in popeline rigato saliamo a 340 €.

Lettura consigliata

Quanto costa mangiare nel più grande ristorante a buffet del Mondo, un paradiso poco lontano dall’Italia