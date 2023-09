Da inizio anno le azioni Digital Bros, con un ribasso di circa il 35%, sono tra le peggiori del listino milanese. Qualcosa, però, potrebbe essere sul punto di cambiare. Dopo il ribasso di oggi gli azionisti di Digital Bros hanno smesso di perdere soldi? Potrebbero esserci tutti i presupposti, ma non ci sono ancora segnali di inversione. Solo le probabilità sono a favore di un possibile scenario di inversione rialzista.

Le raccomandazioni degli analisti

Sono solo 3 gli analisti che coprono Digital Bros, ma tutti hanno un buon giudizio sul titolo. Nel caso peggiore, infatti, il rating indicato è Mantieni. In media, invece, il rating è Compra.

Il prezzo obiettivo medio a un anno, poi, esprime una fortissima sottovalutazione. Allo stato attuale, infatti, è circa pari al 100%. Anche nel caso più pessimistico la sottovalutazione del titolo è superiore al 30%.

Dopo il ribasso di oggi gli azionisti di Digital Bros hanno smesso di perdere soldi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 19 settembre in area 13,81 €, con un ribasso del 7,50% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico la proiezione in corso è ribassista (linea continua) e anche tutti gli indicatori sono impostati al ribasso. Notiamo, però, che le quotazioni sono arrivate su livelli dove la probabilità che si possa invertire al rialzo è massima. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 15,10 €. In questo caso potrebbe essere probabile il raggiungimento di area 17,43 €.

Da notare che l’area di prezzo raggiunta già in passato aveva frenato la discesa e, dopo un periodo di accumulazione, aveva favorito la ripartenza al rialzo delle quotazioni. Inoltre, le quotazioni hanno raggiunto una situazione di ipervenduto che potrebbe ulteriormente favorire il rialzo.

