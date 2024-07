Incredibile quanto costa una casa sul mare a Positano o ad Amalfi e dove si risparmia

Positano e Amalfi, due gioielli incastonati sulla Costiera Amalfitana, sono tra le mete più desiderate per chi sogna una residenza in uno dei luoghi più pittoreschi d’Italia. Queste città, con i loro paesaggi mozzafiato, il clima mite e l’atmosfera affascinante, attraggono non solo turisti ma anche investitori immobiliari. Ma quanto costa davvero acquistare una casa in questi paradisi costieri?

Incredibile quanto costa una casa sul mare a Positano

Positano è conosciuta per le sue case color pastello che si arrampicano sulle ripide colline e per le sue strette stradine piene di boutique e ristoranti eleganti. È un luogo che incanta con la sua bellezza naturale e il suo fascino sofisticato. Il mercato immobiliare di Positano riflette questa esclusività. Secondo i dati di Immobiliare.it, il prezzo medio di un appartamento a Positano è di circa 10.000 euro al metro quadro. Le proprietà più prestigiose, con vista sul mare e accesso diretto alla spiaggia, possono superare i 15.000 euro al metro quadro. Nonostante i prezzi elevati, l’acquisto di una casa a Positano rappresenta un investimento sicuro, grazie alla costante domanda da parte di acquirenti internazionali.

Dunque, è incredibile quanto costa una casa sul mare a Positano. Ad Amalfi, altra splendida località, i prezzi sono leggermente inferiori.

Ad Amalfi

Amalfi, un’altra perla della costiera, vanta una ricca storia come antica repubblica marinara. Oltre alle splendide viste sul mare, Amalfi offre monumenti storici come il Duomo di Sant’Andrea e le antiche cartiere. Il mercato immobiliare di Amalfi è leggermente più accessibile rispetto a Positano, con prezzi medi che si aggirano intorno agli 6.900 euro al metro quadro. Tuttavia, le case con caratteristiche uniche, come terrazze panoramiche o giardini privati, possono raggiungere prezzi molto più alti, avvicinandosi ai 12.000 euro al metro quadro. L’acquisto di una proprietà ad Amalfi è ideale per chi cerca una combinazione di bellezza naturale e un ricco patrimonio culturale.

Acquistare una casa a Positano o ad Amalfi è un sogno per molti, ma è importante essere consapevoli dei costi elevati associati a queste località esclusive. Con prezzi che vanno da 8.000 a oltre 15.000 euro al metro quadro, l’investimento è significativo ma giustificato dalla bellezza incomparabile, dalla qualità della vita e dalla costante attrattiva turistica di queste città. Sia Positano che Amalfi offrono un’opportunità unica per vivere in uno dei luoghi più affascinanti e ricercati del mondo.

Lettura consigliata

2 mete low cost in Europa per vacanze all’insegna del divertimento