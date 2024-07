Ieri Wall Street era chiusa per festività. Frattanto, i mercati europei si allontanano dai minimi delle scorse settimane. Cosa attendere dai prossimi giorni dei mercati azionari?

Elezioni presidenziali americane e mercati: la view di UBP

Negli anni delle elezioni presidenziali statunitensi, i rendimenti degli investimenti sono stati generalmente favorevoli sia per il mercato azionario sia per l’obbligazionario, tranne nei periodi di recessione. Dal secondo dopoguerra, solo in tre occasioni l’S&P 500 ha registrato rendimenti negativi durante gli anni elettorali. Per gli investitori obbligazionari, il regime di inflazione è cruciale per i rendimenti dei Treasury USA a 10 anni. Nei periodi non recessivi, gli spread creditizi tendono a contrarsi negli anni elettorali.

Con l’attuale contesto di espansione economica e assenza di segnali di recessione, gli spread creditizi si stanno restringendo e l’S&P 500 è salito del 15% dall’inizio dell’anno. Gli investitori azionari e creditizi potrebbero continuare a beneficiare delle elezioni di novembre. Tuttavia, con l’inflazione persistente, gli investitori obbligazionari dovrebbero concentrarsi su strategie di carry o ad alto reddito per mitigare la volatilità dei tassi d’interesse.

L’amministrazione Biden potrebbe continuare a sostenere l’attività economica con strumenti fiscali e monetari, favorendo un clima positivo per i mercati azionari e del credito durante l’estate. La strategia elettorale di Biden potrebbe replicare il rally dell’S&P 500 del 2012, offrendo opportunità per gli investitori azionari. Tuttavia, l’incertezza economica e fiscale del 2025 rappresenta una sfida significativa.

L’oro ha mostrato una buona performance, superando i rendimenti azionari globali durante l’era pandemica e post-pandemica. Questo trend potrebbe continuare in un contesto di incertezza politica futura. Gli investitori dovrebbero anche considerare i TIPS per proteggersi dall’inflazione prevista nei prossimi anni.

Nel complesso, il periodo pre-elettorale dovrebbe offrire buone opportunità di rischio-rendimento, ma gli investitori devono prepararsi per un contesto più incerto e rischioso nel 2025, con possibili sfide legate alla volatilità dei tassi di interesse e dell’inflazione.

Cosa attendere dai prossimi giorni dei mercati azionari? I livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 4 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.609

Eurostoxx Future

5.027

Ftse Mib Future

34.295

S&P500

5.537,01.

Secondo i nostri algoritmi, il quadro grafico continua a rimanere invariato, e quindi c’è poco da aggiungere a quanto scritto nei giorni scorsi. Infatti, la tendenza è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure di questa settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far iniziare una fase ribassista a Wall Street? Chiusure di questa settimana inferiori a:

S&P500

5.420.

