Se si pensa ad una località esclusiva in cui andare in vacanza o in cui acquistare una casa per l’estate, è impossibile che non venga in mente Forte dei Marmi. Questa località è infatti amatissima sia dalle persone comuni che da personaggi famosi del mondo dello spettacolo e di quello dello sport. In fin dei conti, si tratta di un luogo paradisiaco e che ha davvero poco da invidiare ad alcune delle mete estere più rinomate. È una località toscana che si trova in provincia di Lucca e vanta tra le più belle spiagge dell’Italia e dell’Europa intera. Per non parlare, poi, dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari, tra i migliori in assoluto. Pertanto, non deve sorprendere che il costo di una casa sia decisamente elevato. Ma quanto rispetto alla media italiana? Prima di procedere, ricordiamo che quest’ultima ammonta a circa 2.000 euro al metro quadrato.

Incredibile ma vero ecco quanto costa una casa nell’esclusivissima Forte dei Marmi

Proviamo dunque a rispondere a questa domanda. Per acquistare una casa a Forte dei Marmi si spendono circa 9.188 euro al metro quadrato, una cifra davvero elevatissima. La forbice di prezzi va da 4.878 euro al metro quadrato per le case più piccole e con meno servizi a finanche 12.000 euro al metro quadrato per quelle più lussuose.

In ogni caso, sicuramente una cifra per niente abbordabile per la maggior parte delle famiglie italiane.

L’affitto

Quanto costa, invece, affittare una casa a Forte dei Marmi? Anche in questo caso, il prezzo è particolarmente elevato e ammonta a poco più di 20 euro al metro quadrato. Incredibile ma vero, il costo di un appartamento in quest’esclusiva località è veramente alto.

Nel caso dell’affitto, il range di prezzi va da 18,59 euro al metro quadrato a 23,30 euro al metro quadrato.

