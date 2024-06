Dove potrebbero essere dirette le azioni Hiren?

Per la prima volta dal 2006, la capitalizzazione di Piazza Affari ha superato gli 800 miliardi di euro, raggiungendo circa 835 miliardi a maggio 2023, avvicinandosi al picco storico di 870 miliardi del febbraio 2000. Tuttavia, il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e PIL rimane basso, intorno al 40% oggi, rispetto al quasi 70% dei primi anni Duemila. A fine 2023, questo rapporto era del 38% in Italia, in lieve crescita rispetto agli anni precedenti, ma ancora distante dalle percentuali superiori al 100% in Francia, prossimo o superiori al 90% nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, e intorno al 50% in Spagna e Germania. Ora andremo a studiare i grafici di Iren pe capire dove potrebbero essere dirette le azioni nel breve termine.

I listini azionari internazionali sono giunti in un momento particolare. Domani infatti, scadrà un importante setup rosso annuale, come calcolato dai nostri algoritmi. Questo cluster potrebbe far partire un ribasso? Importante saranno i prezzi che verranno segnati in chiusra di questa settimana borsstica.

Iren ha presentato il suo piano industriale per il periodo 2024-2030, prevedendo investimenti totali di 8,2 miliardi di euro. La strategia dovrebbe portare a un aumento della marginalità di oltre 600 milioni di euro rispetto al 2023, con un EBITDA previsto di circa 1,8 miliardi di euro entro il 2030 e un CAGR dell’utile netto del 7%. La politica dei dividendi prevede fino al 2027 un aumento annuo dell’8% o un pay-out del 60% dell’utile netto, e successivamente un pay-out del

Secondo Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren, questi obiettivi saranno raggiunti grazie alla crescita organica, ai business regolati dell’infrastruttura di rete con una RAB di 4,5 miliardi di euro, alla realizzazione di 1,2 GW di nuova capacità rinnovabile, allo sviluppo di impianti di trattamento rifiuti e all’aumento della customer base a 2,6 milioni di clienti. Inoltre, il gruppo prevede circa 2.400 nuove assunzioni entro il 2030 per sostenere la espansione e l’innovazione.

Dove potrebbero essere dirette le azioni Hiren? Studio dei grafici con i nostri algoritmi e indicatori terzi

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 1,706 e il massimo a 2,026, mentre negli ultimi giorni i prezzi si sono mossi in area 1,99. L’Alligator Indicator su base giornaliera e settimanale è impostato in fase direzionale rialzista. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato il 14 giugno a 1,9780. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino ai 1,822 del 14 giugno. Sotto questo livello il movimento ribassista potrebbe estendersi fino a 1,7781, punto dove oggi transita la media mobile a 400 giorni.