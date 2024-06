In questo comune pugliese una casa al mare costa pochissimo - Foto da pexels.com

Sei alla ricerca di una casa al mare? Fortunatamente, ci sono diverse località italiane in cui è possibile acquistarne una senza spendere troppo. Infatti, si tende a credere che un immobile sulla costa sia alla portata di davvero pochissime persone dal punto di vista economico. In realtà non è così e anzi, basta saper cercare. A breve vedremo una località pugliese nella quale acquistare casa ad un prezzo di molto inferiore alla media italiana. Scopriamo di quale si tratta.

In questo comune pugliese una casa al mare costa pochissimo. Specialmente se si considera che la media dei prezzi italiani per l’acquisto di una casa è di 2.000 euro al metro quadrato circa. Di quale località stiamo parlando?

La risposta è Tricase, un comune pugliese che si trova nella provincia di Lecce. Conta circa 17.000 abitanti ed è caratterizzato dalla presenza di boschi e zone verdi oltre che di splendide spiagge, come quella di Marina di Andrano o di Torre del Sasso, che sono tra le più belle e famose.

In questo comune pugliese una casa al mare costa pochissimo, ecco qual è

Abbiamo dunque svelato il nome del comune pugliese in cui una casa al mare costa davvero poco. I prezzi infatti ammontano a 918 euro al metro quadrato in media. Una somma davvero bassa, se si considera la bellezza del luogo e la possibilità di usufruire delle spiagge durante la stagione più calda dell’anno.

Tuttavia, per molti potrebbe essere comunque proibitivo acquistare una casa a questo prezzo. Per fortuna, anche il costo dell’affitto è molto basso.

Affittare un immobile a Tricase

Per fittare un immobile a Tricase si pagano in media soli 6,24 euro al metro quadrato. Addirittura, ci sono case che vengono affittate alla modica cifra di 3,85 euro al metro quadrato. Il costo più alto a cui una casa viene affittata in questo comune ammonta a poco più di 18 euro al metro quadrato.

Lettura consigliata

Mare cristallino e spiagge dorate, quanto costa una casa nella Perla del Tirreno