Oggi c’è una varietà incredibile di biancheria femminile in commercio. Vari materiali, varie forme, insomma c’è l’imbarazzo della scelta. Ma una pratica molto comune è quella di applicare un fiocchettino o sul davanti o sul retro dello slip. Il fiocchettino di solito è di piccole dimensioni e sembrerebbe solo un ornamento. Un’applicazione fatta per rendere più femminile lo slip. In realtà questa tradizione ha radici lontane. Risale al Medioevo e aveva una funzione ben precisa.

Incredibile ma vero, ecco perché su quasi tutti gli slip da donna c’è cucito un fiocchetto

Tanti si sono chiesti il perché fosse cominciata questa pratica. Ormai il fiocchetto è solo un dettaglio decorativo, niente di più. Invece in passato aveva una vera e propria funzione. Serviva alle donne per distinguere il fronte dal retro. Questo perché la maggior parte delle case non aveva nessun tipo di illuminazione. Né candele né lampade a cherosene, ma soprattutto si usavano con parsimonia. Quindi vestirsi al buio era una pratica molto comune. E il fiocchetto serviva per distinguere il verso giusto anche al buio. Interessante, no?

Ma bisogna tenere a mente che non esistevano gli elastici

All’epoca ancora non esistevano gli elastici. È solo nel 1845 che nasce l’elastico nella sua forma più basica. Solo successivamente verrà utilizzato anche nel campo tessile. Quindi come si poteva tenere a posto e salda la biancheria intima? Di certo non si poteva utilizzare una cintura sotto gli abiti. Quindi fece la sua comparsa il nastro. Ma per dare sicurezza e non far spostare la biancheria veniva stretto intorno alla vita. Legandolo con un bel fiocchetto.

Quindi, incredibile ma vero, ecco perché su quasi tutti gli slip da donna c’è cucito un fiocchetto. Ecco svelato il mistero della funzione originaria del fiocchetto. Oggi resta solo una piccola decorazione, ma è bello sapere da dove proviene.

