L’estate porta con sé le belle giornate, il caldo e il sole. Ed è inevitabile che, con il cambio di temperatura, anche il look deve subire qualche trasformazione. Per esempio, non possiamo pensare di utilizzare lo stesso make-up dell’inverno per questa stagione. E, proprio per questo, dobbiamo trovare altri modi per valorizzare il nostro viso. E, per esempio, tutte da oggi hanno iniziato a truccarsi in questo modo e il motivo è davvero più che evidente! Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Look naturale, un trucco a cui nessuna donna potrà rinunciare per la stagione estiva

Per adattarci alla stagione che sta arrivando, dobbiamo sicuramente cambiare le nostre abitudini anche in fatto di make-up. E in questo caso, sarà meglio buttarsi sul naturale. Questo stile, infatti, sta davvero spopolando ovunque. Per realizzarlo, ci basterà conoscere dei piccoli e semplici segreti. Intanto, dovremo prenderci cura della nostra pelle con delle creme e delle lozioni che possano valorizzare il nostro viso. E poi, durante l’applicazione del trucco, bisognerà iniziare con il primer illuminante, che renderà perfetto il nostro incarnato.

E ora puntiamo sugli ombretti, il segreto di questo trucco

Dopo aver applicato il primer, passiamo un leggero strato di fondotinta per coprire occhiaie e varie imperfezioni, ma senza esagerare. E ricordiamo di trovare un colore che si possa adattare all’abbronzatura. E ora passiamo agli occhi e concentriamoci sugli ombretti. Saranno loro a fare la gran parte del lavoro.

Prendiamo dei colori opachi e creiamo delle ombre naturali, che ci permetteranno di rendere lo sguardo più intenso. Scegliamo un rosa opaco scuro per il contorno dell’occhio mentre, per l’interno, scegliamo un perla. Al centro, dovremo applicare una punta di bianca, che donerà lucentezza allo sguardo. Applichiamo un mascara che doni loro volume e che le renda davvero folte e lasciamo da parte l’eye liner.

Perciò, ora sappiamo che tutte da oggi hanno iniziato a truccarsi in questo modo e il motivo è davvero più che evidente. Infatti, un make-up così naturale e chiaro renderà il nostro viso giovane e profumato. Ma, con questi piccoli trucchi, saremo anche capaci di nascondere le imperfezioni al meglio!

