Non tutti amano fare il cambio stagione per l’inverno. Ormai, però, le temperature sono decisamente più basse e non possiamo ignorare il freddo. Non è un’azione semplice e veloce dover risistemare tutti gli armadi e le scarpiere per conservare i costumi da bagno e i vestitini smanicati.

Solitamente nel momento in cui mettiamo sottosopra tutti i cassetti, approfittiamo per gettare via i capi vecchi e ripulire da cima a fondo ogni angolo. Spesso ci mettiamo giorni a riorganizzare il tutto, ma è un passaggio indispensabile. Inoltre, dovremo rispolverare i nostri piumini e trapunte, per dire addio a copertine in cotone leggere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

In questa fase dovremmo anche lavare le coperte invernali perché, anche se protette durante i mesi caldi, bisognerebbe igienizzarli, eliminando la polvere. In linea generale, dovremmo lavare coperte e trapunte ogni stagione, mentre meno spesso piumoni e piumini imbottiti. Tanti hanno dei timori a lavarli in casa, a mano o in lavatrice, perché pensano di distruggerli. Ma in realtà potremmo pulirli usando le attenzioni e gli accorgimenti adeguati.

Per lavare il piumino senza rovinarlo basta usare questi metodi semplici ed efficaci

Un passaggio molto importante è controllare sempre le etichette, perché troveremo le indicazioni del lavaggio adatto a quel tipo di materiale e tessuto. Infatti, esistono dei tipi di piumino da lavare unicamente a secco, in quel caso, se molto ingombranti, dovremo rivolgerci a una lavanderia.

Se invece possiamo lavarli in lavatrice, dobbiamo solo accertare il peso del piumino e il massimo carico della nostra lavatrice, per non rischiare di rovinare entrambi. Prima di mettere il piumino in lavatrice, facciamo un lavaggio a vuoto, per eliminare eventuali tracce di umido o cattivi odori.

In lavatrice, per lavare il piumino senza rovinarlo basta usare questi metodi semplici ed efficaci. Se si tratta della tipologia con piume d’oca, usiamo un programma delicato, a circa 30°, un sapone neutro o specifico e l’aceto come ammorbidente. Impostiamo i giri della centrifuga a 900 e inseriamo delle palline da tennis nel cestello, per mantenere un’imbottitura regolare.

Usiamo le stesse indicazioni per quelli realizzati in cotone o sintetici. Evitiamo assolutamente di lasciare il piumino all’interno della lavatrice per troppo tempo, rischiamo che possa puzzare.

Lavaggio a mano e asciugatura

Nell’eventualità in cui possiamo lavare il piumino a mano, avremo bisogno di una vasca da bagno colma d’acqua. Usiamo sempre un detergente delicato e non esageriamo nelle quantità, sarà poi difficile eliminare la schiuma.

Lasciamo per mezza giornata il piumino ammollo, poi svuotiamo e riempiamo nuovamente per sciacquare. Per asciugarlo stendiamolo, cambiandogli posizione più volte ed evitiamo i raggi del sole diretti oppure usiamo l’asciugatrice.