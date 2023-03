Incredibile l’affinità di coppia di questi 3 segni zodiacali compatibili nati per stare insieme

Quando si mettono insieme alcune coppie hanno la percezione di conoscersi da sempre. Questo è un ottimo indicatore, e forse c’entra la compatibilità innata dei propri segni. Vediamo per quali vale soprattutto.

Similia similibus curantur: una frase che in italiano si potrebbe tradurre con “le cose simili si curino con altre cose simili”. È uno dei principi dei sostenitori delle teorie omeopatiche. Ma trae origine da un principio filosofico e sembra essere molto valido anche con le coppie. Infatti così così alcuni segni sono permalosi, determinati o romantici, ci sono alcuni segni che sembrano nati per stare assieme. Incredibile l’affinità di coppia di questi 3 segni zodiacali che sembrano il cacio con le pere

Affinità elettive

Il Cancro ed il Leone sono tra i segni più compatibili di tutti. Può sembrare un paradosso, perché hanno alcuni tratti caratteriali quasi opposti. Queste differenze possono comporsi, come i profili delle montagne con il cielo e creare uno splendido quadro d’insieme. Passionali e protettivi, possono creare belle relazioni. Nel primo caso si tratta di un segno che ricerca alcuni punti di rifermento fissi. Hanno un fiuto per le persone non indifferente, pur essendo caratteri gentili ed in certi casi molto premurosi. Ma richiedono protezione e osservano molto i risultati delle sfide cui sottopongono ai partner. Hanno però bisogno di alcuni margini di incertezza per sentirsi rafforzati nella vita. I figli del segno del Leone sono notoriamente determinati, anche a costo di passare per antipatici. Non prendono le cose alla leggera, ma di certo non si può dire che manchi desiderio di emergere.

Lo Scorpione ed i Gemelli hanno una complicità innata per quelli che molti giudicherebbero i loro difetti. I primi sono avvolti nel mistero, mantenendo un’ambiguità difficile da decifrare. Al contrario i secondi sono così solari da confidare troppi segreti, qualità o difetti di sé stessi. E nella vita è bene non esporsi troppo a chi è pronto per strumentalizzare.

Se gli Scorpione fanno come l’astronomo che per guardare le stelle cadde nel pozzo, i Gemelli preferiscono buttarsi sul prato a studiare i dettagli più piccoli di un filo d’erba. Sono due opposti esagerati, ma questo potrebbe servire a qualcosa se avvicinati. Sono entrambi segni che hanno bisogno di un forte ideale per poter rendere al meglio, e che difficilmente si fanno comprare con qualche regalo. Preferiscono andare al cuore delle cose. Sono entrambi molto lunatici, anche nella scelta di dove vivere. Il rischio è di trascorrere giornate nell’apatia oppure terribilmente imbronciati. Attenzione ai dispetti reciproci: i figli dello Scorpione tendono ad essere vendicativi e permalosi. I figli dei Gemelli sono gelosi e possono diventare cattivi.

Incredibile l’affinità di coppia di questi 3 segni zodiacali che sembrano il cacio con le pere

Passiamo infine al Sagittario e all’Ariete. Entrambi dinamici, pieni di interessi, anche se nel primo caso si tratta di considerarle come un lago dalla superficie apparentemente piatta. Qualcuno potrebbe pensare erroneamente ad una superficialità. In realtà nel profondo del loro animo c’è una storia talvolta movimentata e che appositamente mantengono nascosta. I figli del segno dell’Ariete sono più diretti, non hanno paura a nascondere molte parti di sé perché sanno che le cicatrici sono una parte fondamentale della propria personalità. Insomma, tra di loro può nascere una storia molto interessante. Per l’anno prossimo ne vedranno delle belle!