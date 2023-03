A cosa fanno bene i germogli di soia e perché non mangiarli crudi

I germogli di soia possono essere preparati in tanti modi diversi anche a casa.. Non sai come? Scoprilo qui…

Nelle nostre tavole non lo sappiamo ma ci sono tanti di quegli alimenti che hanno benefici sul nostro corpo che nemmeno lo sappiamo. Tra questi alimenti ci sono anche i germogli di soia. Per le loro caratteristiche nutrizionali, che ora vedremo, i germogli di soia vengono considerati anche un integratore alimentare super naturale.

Proprietà nutrizionali e benefici

Nei germogli di soia è presente una sostanza che viene definita lectina. La lectina va a prevenire la formazione di grasso all’interno delle arterie. Di conseguenza le andrebbe a mantenere pulite e si va ad abbassare anche il colesterolo e il rischio di patologie a livello cardiovascolare. Proprio per questo motivo, in farmacia o nelle erboristerie, possiamo trovare diversi integratori alimentari fatti proprio con i germogli di soia. Oltre a questo servirebbero anche per:

regolarizzare l’intestino;

aumentare il senso di sazietà;

mantenere in salute l’organismo.

Presentano solo 49 kcal, adatti anche ad una dieta ipocalorica. Può succedere che alcuni soggetti siano intolleranti alla soia. In questo caso ovviamente non potranno assumere i germogli. Per altro non esistono particolari controindicazioni in merito.

A cosa fanno bene i germogli di soia e come possono essere cucinati

Una volta che abbiamo compreso il lato nutrizionale e benefico di questi alimenti, ci possiamo concentrare sul lato della cucina. Infatti i germogli di soia possono essere utilizzati in cucina in diversi ambiti e modi.

Pulizia dei germogli di soia

La prima cosa da fare è ovviamente la pulizia. Solitamente si puliscono riempendo una bacinella con un po’ di acqua e bicarbonato. Il bicarbonato serve proprio per rimuovere eventuali batteri. In realtà però non è il metodo più efficace. Infatti in molti li saltano direttamente in padella oppure li lessano in pentola. È bene non consumarli crudi, in quanto la carica batterica è molto alta. In alcune parti del mondo, per averli mangiati crudi, si sono registrate delle tossinfezioni da non prendere sotto gamba.

La cottura

Abbiamo detto che i germogli vengono utilizzati in cucina in tanti modi. Sono tipici della cucina orientale, ma oramai in molti li amano. Possono essere preparati per un semplice antipasto, come si fa per i ravioli ripieni cinesi. Alcuni li utilizzano anche per realizzare i primi piatti. Un piatto che va molto a ruba è proprio quello degli spaghetti di soia con carne e verdure. Nella preparazione alcuni inseriscono anche i germogli di soia, per dare un tocco in più. Queste però non sono le uniche preparazioni disponibili. Sono perfetti anche se abbinati ad un secondo di carne, ad esempio con la carne di maiale sono perfetti. Dunque non solo come antipasto ma anche come contorno possono essere consumati. Possiamo utilizzarli anche per preparare una semplice insalata con un po’ di lattuga, pomodori e aceto balsamico. Abbiamo così visto a cosa fanno bene i germogli di soia ma anche la loro preparazione in cucina.