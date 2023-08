Sono questi 4 segni zodiacali quelli fortunati al Superenalotto: numeri da giocare per settembre e ottobre

Alcuni segni sono più fortunati in amore, altri al gioco. Indovinare i numeri del Superenalotto non è facile, ma ci sono segni che hanno delle combinazioni interessanti che potrebbero essere provate settimanalmente. Ecco cosa fare prima che arrivi l’autunno.

Chi è nato sotto il segno dei Pesci è noto per la sua fortuna al gioco. Si tratta di un segno intuitivo, abile nell’approfittare delle situazioni favorevoli e delle occasioni di guadagno. Si tratta anche di un segno leale quindi possiamo tranquillamente organizzare giocate in comune. Difficile che il segno dei Pesci ci tradisca dopo la vincita. I numeri fortunati del segno dei Pesci sono il 20, il 36, il 58 e il 69.

Visto che parliamo di un segno zodiacale pragmatico ma altruista, proviamo ad aggiungere a questi numeri quelli della data di nascita dei nostri genitori, della nostra fidanzata o del nostro migliore amico. Potremmo avere gradite sorprese prima che arrivi l’inverno.

Numeri in prestito

Sono questi 4 segni zodiacali a dover giocare con maggiore convinzione. L’Ariete e il Leone sono un esempio. L’Ariete è in generale un segno fortunato quindi dovremmo seguirlo quando si tratta giocare al Superenalotto. Spesso tenta la vincita e qualche volta riesce a fare il colpo grosso. I suoi numeri fortunati sono il 10, il 25, il 68, il 76 e l’89. L’Ariete è determinato e ha voglia di fare, in questo è simile a Bilancia e Capricorno. Utilizziamo anche i numeri di questi 2 segni per avere la combinazione vincente. Sono il 36 e il 59 e il 4 con il 71. Potrebbero essere ottime soluzioni.

I numeri del segno del Leone sono 2, 33, 45, 59 e 87. Il Leone è generoso e magnanimo quindi potrebbe cedere i suoi numeri e renderci fortunati. È un segno che si sacrifica per gli altri, prendere in prestito parte della sua fortuna potrebbe essere visto dagli astri in maniera positiva per noi e per chi è nato a luglio e agosto.

Sono questi 4 segni zodiacali da imitare nel gioco

Ricordiamoci sempre di giocare con moderazione e con intelligenza. Facciamo un tentativo a settimana senza andare oltre. Il Superenalotto deve rimanere un’attività ludica che non deve portare problemi al nostro portafoglio. Gli astri ci appoggiano ma solo se evitiamo di trasformare i tentativi in esagerazione.

Il quarto segno fortunato è il Capricorno. È un segno analitico e razionale, difficilmente trasforma il tentativo di arricchirsi in comportamento scorretto. Programma e controlla, così dovremmo fare noi con la scelta dei numeri. I suoi fortunati sono il 4, il 23, il 59, il 68 e il 71. Bastano 5 euro di budget settimanale per provare la fortuna. Non di più. Il bilancio familiare non viene intaccato e le possibilità di remunerazione si sfruttano senza tanti rischi. Quando arriva il giorno prescelto, la soddisfazione è doppia. L’attesa sarà largamente ripagata soprattutto se l’evento che ci farà diventare ricchi si verificherà prima della fine dell’anno.