L’incertezza regna sovrana sui mercati azionari: dove vanno i soldi investiti?

Da inizio agosto quando è scaduto il nostro setup rosso annuale, i mercati hanno intrapreso la strada del ribasso. Il nostro percorso campione annuale proiettava un ribasso dal 4 agosto fino alla prima decade di settembre. Settimana scorsa il giorno del minimo, ha visto formare proprio un pattern di minimo. Ora si dovrà capire se verrà confermato o meno. L’incertezza regna sovrana sui mercati azionari. Dove stanno andando i soldi investiti? Rimarranno sull’azionario o i tassi alti porteranno verso la direzione dell’obbligazionario?

Doverse tendenze

Se osserviamo i listini analizzati in questa sezione ci rendiamo conto che Wall Street ha costruito nelle ultime due settimane un pattern rialzista, mentre i mercati europei sono ancora orientati al ribasso. Chi ha ragione? Difficile una risposta su due piedi, anche se le serie storiche ci fanno affermare che i listini internazionali nell’80% dei casi si muovono nella stessa direzione. Chi ha dettato spesso il passo? Wall Street.

Negli ultimi giorni comunque sembra che sia stato in preparazione un movimento direzionale e questo potrebbe essere al rialzo, in sintonia con le nostre previsioni annuali e con i nostri oscillatori di breve e lungo termine. Sarà così?

L’incertezza regna sovrana sui mercati azionari: i livelli da monitorare per regolarsi

Alla chiusura della seduta dell’8 settembre abbaimo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.753

Eurostoxx Future

4.242

Ftse Mib Future

28.262

S&P500

4.457,49.

Nuovi rimbalzi solo se le chiusure di seduta dell’11 settembre saranno superiori a:

Dax Future

15.809

Eurostoxx Future

4.257

Ftse Mib Future

28.325

S&P500

4.474.

I prezzi sono incastrati fra supporti e resistenze e questo lascia pensare che presto ci metterà lo zampino un’esplosione di volatilità e questa darà il via a una fase direzionale. In quale verso? Non è semplice dare oggi una risposta attendibile. Vedremo cosa accadrà entro martedì.

