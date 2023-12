Fare una vacanza di Capodanno nel luogo preferito senza spendere quasi nulla per l’alloggio con una soluzione geniale

Esiste un modo per fare una vacanza un po’ dovunque in Italia e nel Mondo senza spendere quasi nulla per dormire. Un modo geniale per fare un vacanza di Capodanno economica.

Se sognate di fare una vacanza di Capodanno, ma non volete spendere troppo per l’alloggio, c’è una soluzione inusuale: lo scambio casa. Si tratta di una modalità di viaggio che consiste nell’offrire il proprio alloggio per brevi soggiorni a persone fidate. Si riceve in cambio il diritto a soggiornare nella casa di chi si è ospitato. In questo modo, si possono risparmiare i costi dell’hotel e vivere un’esperienza autentica e personalizzata. Lo scambio casa è diffusissimo nel Mondo, specialmente in USA, ma molto meno praticato in Italia. Anche se è una forma di vacanza che sta prendendo piede.

Fare una vacanza di Capodanno low cost? Ecco come funziona lo scambio casa

Per praticare lo scambio casa, bisogna iscriversi a una delle piattaforme online dedicate, a questo servizio. Queste siti web mettono in contatto i viaggiatori interessati. Si crea un profilo con le informazioni sulla propria casa e sulle proprie preferenze di viaggio, si cerca la casa che si desidera scambiare e si invia una richiesta al proprietario.

Se c’è un accordo reciproco, si stabiliscono i dettagli dello scambio, come le date, le chiavi, le pulizie e le eventuali spese. Si firma un contratto di scambio casa, che garantisce la sicurezza e la responsabilità delle parti coinvolte. Infine, si parte per la propria vacanza, godendosi la casa altrui come se fosse la propria.

Quali sono i vantaggi dello scambio casa?

Lo scambio casa offre diversi vantaggi rispetto alle altre forme di vacanza. Innanzitutto, si risparmia sui costi dell’alloggio, che spesso rappresentano la voce più onerosa del budget di viaggio. Inoltre, si ha la possibilità di soggiornare in case confortevoli, spaziose e attrezzate, che offrono più libertà e privacy rispetto a un hotel. Si può anche usufruire di servizi e accessori extra, come la cucina, la lavatrice, il wi-fi, il parcheggio, le biciclette, ecc.

Un altro vantaggio è quello di vivere la destinazione scelta come un locale, entrando in contatto con la cultura e le abitudini del posto. Si può anche beneficiare dei consigli e delle indicazioni dei proprietari della casa, che possono suggerire i luoghi da visitare, i ristoranti da provare, le attività da fare, ecc. Infine, lo scambio casa favorisce la creazione di relazioni di fiducia e di amicizia tra i viaggiatori, che possono scambiarsi esperienze, opinioni e suggerimenti.

Quali sono le destinazioni più interessanti per Capodanno?

Lo scambio casa permette di viaggiare in Italia e in tutto il mondo, scegliendo tra una vasta gamma di destinazioni e di tipologie di casa. Per Capodanno, si possono optare per diverse soluzioni, a seconda dei propri gusti e delle proprie esigenze. Per esempio chi vive in una grande città del Nord potrebbe fare scambio casa con una famiglia che vive magari a Ischia, o Cagliari. La prima farebbe un Capodanno sul mare, la seconda nella sfarzosità della metropoli.

Per gli amanti degli sport invernali e delle atmosfere natalizie, si può scegliere di scambiare la casa con una chalet o un appartamento in montagna. Oppure si potrebbe optare per l’estero. Chi preferisce un Capodanno più movimentato e culturale, può optare per una casa in una delle capitali europee, come Parigi o Berlino. Una soluzione perfetta anche per visitare i mercatini di Natale più bell’ d’Europa. Quali sono? Ne abbiamo parlato nell’articolo: mercatini di Natale in Europa, ecco i più belli da visitare.