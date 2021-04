Insetti, funghi e parassiti proprio non vogliono lasciar perdere le nostre piante. Allora è arrivato il momento di mettere in campo la cavalleria per salvare giardino od orto. Le piante si possono ammalare, proprio come gli esseri umani. Quindi hanno bisogno che qualcuno le protegga dai parassiti. E quel qualcuno ovviamente siamo noi. Per salvare il nostro giardino esiste un fungicida straordinario da usare sulle piante per non vedere più nemmeno un parassita.

Il rame

Avevamo già visto il potere del rame sulle piante. Infatti avevamo consigliato di mettere una monetina di rame nell’acqua delle piante in vaso per farle durare di più. Questo perché il rame è un ottimo fungicida. Il rimedio che sveliamo oggi ha a che fare con il rame, ma non è quello di mettere una monetina nella terra o altro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma Plus, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Fungicida straordinario da usare sulle piante per non vedere più nemmeno un parassita

Quello di cui vogliamo parlare oggi è l’ossicloruro di rame. Questo è un composto inorganico molto usato sulle piante sia come fertilizzante sia come fungicida. Ci sono moltissime aziende che vendono questo composto con diverse percentuali. Esistono al 30%, al 35% e al 50%.

Leggere bene prima dell’utilizzo

L’ossicloruro di rame può essere usato sugli alberi, sulle piante e anche sull’orto. Ma i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati con precauzione. Prima di voler utilizzare un prodotto del genere è importante leggere l’etichetta, le informazioni del prodotto, per quale tipologia di pianta lo si vuole usare e soprattutto se è indicato a combattere quel tipo di battere.

È molto importante leggere la dose da usare, che deve essere diluita in tot di litri d’acqua, e la modalità d’uso. Ad esempio per alcune piante va fatto un trattamento autunnale, per altre invece va fatto a fine inverno, per altre ancora pre-fioritura e via dicendo. Ogni tipo di pianta ha le sue specifiche necessità.

Se si desidera un metodo invece fai da te e più naturale cliccare qui per scoprire come fare.