L’avvento di WhatsApp ha senza dubbio rivoluzionato il modo in cui utilizziamo lo smartphone. Grazie a quest’app possiamo chattare con amici e parenti, mandare loro foto, video, documenti e i celebri messaggi vocali. Non tutti amano però quest’ultima funzione. Per fortuna però è in arrivo un innovativo aggiornamento di WhatsApp che renderà la vita più facile soprattutto a chi odia i messaggi vocali.

Messaggi troppo lunghi?

I messaggi vocali sono senza dubbio molto utili perché sono come delle conversazioni telefoniche in differita. Permettono quindi di parlare a voce con l’altra persona anche tramite chat. A volte però ci facciamo prendere la mano e i messaggi finiscono con l’essere lunghi anche decine di minuti! Se c’è chi non ha problemi ad ascoltare messaggi così lunghi, altri invece possono scocciarsi. Per fortuna è arrivata una soluzione.

Questa novità è presente già su altri servizi come YouTube. Aprendo un video, infatti, possiamo notare che fra le opzioni disponibili spicca la velocità di riproduzione. Su YouTube possiamo scegliere se rallentare o accelerare il video. Una cosa simile sarà a breve disponibile anche su WhatsApp.

Un utile aggiornamento

Con i nuovi aggiornamenti di WhatsApp, che stanno già apparendo sui telefoni di alcuni utenti il giro per il mondo, potremo infatti rendere più veloci i messaggi vocali. Non avremo però la possibilità di rallentarli. Avremo a disposizione tre opzioni. La prima è quella di ascoltare il messaggio a velocità x1, cioè alla velocità normale. Potremo però anche accelerarlo ascoltandolo a una velocità di x1,5 o x2.

Avremo quindi la possibilità di raddoppiare la velocità di riproduzione dei messaggi!

È in arrivo un innovativo aggiornamento di WhatsApp che renderà la vita più facile soprattutto a chi odia i messaggi vocali, e sarà facile da usare. Di fianco al messaggio vocale, infatti, apparirà semplicemente un pulsante che permetterà di cambiare la velocità. In questo modo potremo ascoltare più velocemente i messaggi vocali lunghi senza perdere tempo!