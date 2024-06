In quale regione si può comprare casa sul mare a 1.100 euro al metro quadrato? Scopriamolo

Torniamo a parlare di regioni in cui è possibile comprare case al mare senza spendere troppo. Infatti, in Italia ci sono non soltanto località esclusive in cui il prezzo di una casa è elevatissimo ma anche altre che permettono a più persone di acquistare un immobile in una zona balneare senza spendere un patrimonio. Sicuramente l’acquisto di un appartamento è sempre da valutare con grande perizia, quindi è bene informarsi il più possibile e cercare le offerte più convenienti. Bisogna anche valutare quali sono le regioni in cui spendere di meno pur avendo a disposizione servizi, panorami mozzafiato e spiagge bellissime nonché, ovviamente, un mare cristallino.

In quale regione si può comprare casa sul mare a 1.100 euro al metro quadrato

Chi cerca trova: è proprio il caso di dirlo. Infatti, a volte si tende a soffermarsi soltanto sulle mete più rinomate e ci si perde quei luoghi in cui i prezzi sono bassi ma che non per questo offrono spiagge meno belle. Talvolta, anzi, si potrebbe restare decisamente stupiti.

In quale regione si può comprare casa sul mare a 1.100 euro al metro quadrato? Rispondiamo presto a questa domanda.

La Basilicata, ecco a quali zone ci riferiamo

Probabilmente non è la regione di cui si parla di più per le sue spiagge, eppure ci sono numerose zone balneari in cui acquistare casa a davvero poco e cioè 1.100 euro al metro quadrato. Bisogna infatti tenere conto del fatto che in Italia, mediamente, un immobile costa circa 2.000 euro al metro quadrato.

Quali sono le località della Basilicata in cui comprare casa a così poco? Quelle che si trovano sulla costa ionica, cioè Nova Siri, Rotondella, Policoro, Scanzano e Jonico. Questi sono i comuni in cui una casa si paga tendenzialmente meno.

Più famosa, invece, Maratea, che affaccia sul golfo di Policastro. Lì, il prezzo medio di una casa si aggira attorno ai 2.300 euro al metro quadrato ed è comunque molto più basso rispetto a tante altre località italiane che affacciano sul mare.

