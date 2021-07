Molti sottovalutano la cura e la salute dei propri capelli, soprattutto nei mesi estivi. Le vacanze portano a dimenticare di tutelare cute e chioma. Ma dobbiamo tutelarli maggiormente da salsedine, sole e sabbia per evitare di rovinarli. Se notiamo capelli secchi e opachi, bruciati dal sole, spesso accompagnati da una cute grassa o con presenza di forfora, dobbiamo intervenire.

Se rimane, dopo il lavaggio, la sensazione di pesantezza, uno scrub fai da te potrebbe migliorare la situazione. È consigliabile farlo mensilmente, a patto di non avere ferite, irritazioni in corso o allergie. È un trattamento che elimina le cellule morte, facendo respirare la radice del capello, donando nutrimento.

Ecco le ricette di 3 scrub naturali fai da te per rimuovere cellule vecchie e purificare cute e capelli

Cute grassa

Per contrastare capelli e cute grassa, con sebo in eccesso serviranno solo 2 ingredienti, da recuperare nella dispensa in cucina: ½ limone e un cucchiaino bicarbonato. Mischiare gli alimenti in una ciotolina e passarli poi sulla cute bagnata, massaggiando delicatamente per un paio di minuti. Con l’acqua, poi, eliminare ogni traccia. Noteremo subito un’azione purificante e rigenerante. Evitare di usare questa miscela se si ha la cute molto sensibile, che si irrita facilmente.

Capelli grassi

Per ottenere chiome lucenti e leggere basterà unire in una ciotola:

a) un cucchiaio di zucchero;

b) cucchiai olio d’oliva;

c) un cucchiaino di miele.

Inumidire i capelli e passare il composto massaggiando, poi lasciare in posa per 20 minuti. Risciacquare abbondantemente ed evitare di esporsi al sole nelle ore successive.

Scrub rinforzante

Per rinforzare e purificare cute ed eliminare l’effetto crespo dei capelli, serviranno i seguenti ingredienti:

a) un cucchiaino di sale marini;

b) un cucchiaino di miele,

un cucchiaino di aceto di mele.

Il sale aiuterà ad esfoliare la cute, il miele darà nutrimento, l’aceto sarà un ottimo disinfettante, contrastando eventuali pruriti. Prima di effettuare qualsiasi trattamento, essere certi di non avere allergie o intolleranze a certi prodotti.

Questi sono i 3 scrub naturali casalinghi per rimuovere cellule vecchie e purificare cute e capelli.