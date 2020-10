Il fumo, si sa, è un brutto vizio. Ma oltre a far male alla salute, il consumo di tabacco fa male anche al portafoglio. Come tutti sappiamo, le tasse imposte dallo Stato su tabacco e sigarette tendono ad essere molto alte. Negli ultimi anni queste tasse stanno aumentando in quasi tutti i Paesi del mondo, in particolare in Europa. Ma nonostante questo, ci sono alcuni Paesi europei dove il prezzo di tabacco e sigarette è ancora molto contenuto.

Scopriamo in quali Paesi europei conviene comprare il tabacco.

I prezzi più alti fanno calare il numero di fumatori

Il tabacco, oltre ad essere un pericolo per la salute dei cittadini, è anche uno dei prodotti più tassati in assoluto.

Ma mantenere le tasse su tabacco e sigarette molto alte ha un vantaggio. Infatti, più è alto il prezzo del tabacco, minore sarà il suo consumo tra i cittadini.

Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, un aumento del 10% del prezzo del tabacco, provoca una diminuzione del suo consumo dal 2,5% al 5%, a seconda del Paese. Se i prezzi continuano ad aumentare seguendo l’inflazione, potrebbe addirittura esserci un calo dei fumatori del 10% sul lungo periodo.

Questo avviene soprattutto perché, se il prezzo delle sigarette è alto, i giovani sono meno portati a iniziare a fumare. Così, la percentuale di fumatori nella popolazione diminuisce nel tempo.

Ma se proprio non riuscite a smettere e volete risparmiare sulle sigarette, ecco in quali Paesi europei conviene comprare il tabacco.

Conviene comprare le sigarette nei Paesi dell’Europa orientale

Le sigarette più costose in assoluto sono quelle inglesi. In Inghilterra un pacco di 20 sigarette di una buona marca può costare 9,90 sterline, cioè quasi 11€. Se avete in programma un viaggio in UK, meglio portarvi la scorta da casa.

Seguono Irlanda (10€ per 20 sigarette), e Francia (6,30€ per 20 sigarette).

I Paesi in cui conviene comprare il tabacco sono sicuramente quelli dell’Europa dell’est.

La più conveniente è la Bulgaria, dove un pacchetto di sigarette costa poco più di 2,50€. Convengono anche Lituania (2,90€) e Croazia (3,00€).

Se siete fumatori incalliti, ricordatevi di acquistare qualche pacchetto in più alla prossima vacanza in Europa dell’est.

