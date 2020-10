Chi di noi non ha mai desiderato una chioma di ricci perfetti? Se non siamo tra i pochi fortunati a cui la genetica ha donato i ricci naturali, dobbiamo ricorrere a dei trucchi artificiali per ottenere questo effetto. Purtroppo però, gli strumenti che si utilizzano per creare i ricci non sono amici dei capelli. Gli arricciacapelli classici rischiano di bruciare la nostra chioma. I bigodini delle nostre nonne sono difficili da utilizzare. Possono inoltre creare dei traumi allo scalpo a causa della tensione a cui vengono sottoposti i capelli. Ma niente paura! C’è un altro modo per avere ricci perfetti.

Dì addio a ferri e bigodini della nonna, ecco il nuovo strumento per arricciare i capelli.

Semplici e delicati sui capelli

Si tratta dei bigodini flessibili, uno strumento comodissimo, facile da usare, e che non fa male ai capelli. I nuovi bigodini sono molto diversi da quelli che si usavano una volta. Si tratta di ‘rotolini’ di gomma o silicone con all’interno un ferro flessibile. Basta arrotolare una ciocca di capelli intorno al bigodino e piegarlo per chiuderlo. I bigodini flessibili non richiedono pinze, elastici o fermacapelli per rimanere in posizione. Inoltre, essendo morbidi e spugnosi, possono essere risistemati senza cedere, e non tirano i capelli.

Ma vediamo nel dettaglio come utilizzare i bigodini flessibili.

Come usarli

Innanzitutto dobbiamo cominciare con i capelli umidi e puliti. I capelli non devono essere completamente bagnati, o ci metteranno troppo tempo ad asciugare. Per far durare più a lungo i ricci, possiamo utilizzare una spuma per capelli apposita.

Dividiamo i capelli in ciocche. Possiamo aiutarci con una pinza o un elastico.

Arrotoliamo ogni ciocca intorno a un bigodino. Una volta giunte alla base dei capelli, pieghiamo il bigodino. La ciocca rimarrà saldamente arrotolata.

Continuiamo a dividere i capelli in ciocche e ad arrotolarle intorno ai bigodini flessibili.

Una volta finito, non ci rimane che aspettare. Se avete i capelli lunghi, ci vorrà qualche ora perché si asciughino completamente. Una volta asciutti, srotolate i bigodini uno per uno e separate i riccioli con le dita.

Una spruzzata di lacca e via, il risultato sarà eccezionale!