Secondo la scienza indiana dello yoga, le nostre mani sono i punti di arrivo di canali energetici, i meridiani, che attraversano tutto il corpo. Ogni dito è poi collegato ad un elemento specifico, e ad un pianeta. Il pollice al fuoco, l’indice all’acqua, il medio all’etere, l’anulare alla terra e il mignolo all’acqua.

In pochissimi conoscono questa antica tecnica Indiana che rinforza il proprio sistema immunitario attraverso l’uso delle mani.

Antica di migliaia di anni, la conoscenza dei mudra (segno, gesto) è di fondamentale in portanza per trovare un certo bilanciamento all’interno di noi stessi.

Essi vengono eseguiti posizionando le mani in un certo modo, in una certa forma, e mantenendo la posizione per qualche minuto.

Ogni mudra ha la sua particolare funzione, che agisce su alcuni organi interni e sui meridiani del corpo, bloccando o migliorando la circolazione del prana.

Vediamo alcuni mudra che aiutano a rinforzare il sistema immunitario e a mantenerci in salute.

Prana Mudra

Pollice unito alle punte del mignolo e dell’anulare a formare un cerchio, Indice e medio tesi. La muscolatura delle mani deve essere rilassata. Mantenere la posizione tra i 5 e i 30 minuti al giorno, anche non continuativi. Questo mudra accresce la vitalità e riduce fatica e nervosismo. Importante anche per problemi gli occhi.

Matangi Mudra

Chiudere le mani incrociandole una con l’altra, tenendo disteso il dito medio. Mantenere questa posizione tre volte al giorno per 4 minuti. Questo mudra è utile per rinforzare il respiro e agisce su alcuni organi tra i quali cuore, stomaco, fegato, pancreas e reni.

Linga Mudra

Chiudere le mani, incrociandole una con l'altra. Un pollice deve rimanere alzato e venire racchiuso tra pollice ed indice della mano opposta. Si mantenga questa posizione per tre volte al giorno per circa 15 minuti.

Questo mudra migliora la resistenza ai raffreddori e alle infezioni dell’apparato respiratorio. Aiuta inoltre a liberarsi dal muco in eccesso e aumenta la temperatura corporea. Per questo motivo bisogna fare attenzione a non usarlo troppo. Quando si usa questo mudra, bere tanta acqua e mangiare cibi che non riscaldino eccessivamente il corpo.