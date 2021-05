Siamo ormai tutti alla ricerca dei posti migliori in cui passare le nostre vacanze. Molti di noi avranno già chiesto le ferie al proprio capo, e ora devono capire dove passare il tempo libero.

Alcuni forse pensano di andare all’estero, soprattutto se sono già vaccinati e quindi non hanno grandi restrizioni agli spostamenti. Tuttavia ricordiamo che l’Italia è ricchissima di luoghi magnifici, di mare e di montagna, dove vivere dei momenti davvero indimenticabili.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare consigli utili in questo senso. Ad esempio, recentemente abbiamo indicato come le Isole Borromee possano essere una meta originale ma estremamente affascinante per una gita.

Oggi andiamo fino in Liguria per vedere proprio un altro posto davvero imperdibile. Questa è la località di mare perfetta per chi vuole mettere insieme arte, relax e ottimo cibo.

Direttamente alle Cinque Terre

Moltissimi conoscono le Cinque Terre, universalmente conosciute come uno dei luoghi migliori di tutta la Liguria. Comprendono cinque borghi bellissimi, e noi oggi scopriremo Vernazza. Esso è il secondo paese delle Cinque Terre dopo Monterosso al Mare, ed ha una caratteristica che non può passare inosservata.

Infatti, Vernazza “siede” su uno sperone di roccia che si protende sul mare, regalando un panorama davvero mozzafiato. Lasciamoci quindi conquistare dalle sue viti coltivate su terrazzamenti, e dalla bellezza aspra del suo territorio.

Anche tanta storia

Vernazza regala anche pane per i denti degli appassionati di arte e storia, poiché esso è un borgo conosciuto sin dal Medioevo. Il centro storico è davvero delizioso, con le sue scalinate e la sua Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia. Si trova inoltre vicino al Castello Doria, uno dei punti di interesse migliori di tutte le Cinque Terre.

E tutto questo senza dimenticare il lato gastronomico: tra focaccia, pesce e tante altre specialità liguri, Vernazza saprà conquistarci con i suoi tanti sapori.

Questa è la località di mare perfetta per chi vuole mettere insieme arte, relax, ed ottimo cibo. Troviamoci quindi i compagni di viaggio giusti e diamo una possibilità allo splendido borgo.