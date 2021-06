Le ferie sono di certo il momento più atteso ed agognato dell’anno, ma possono nascondere delle insidie e dei pericoli. In particolare, quando si va in ferie al mare è necessario essere pronti ad ogni evenienza, come ad esempio alla puntura di una medusa.

Infatti, quasi tutti almeno una volta nella vita si troveranno a dover affrontare questo inconveniente, e continuando a leggere vedremo come.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Le meduse

Le meduse sono animali planctonici, dall’aspetto gelatinoso e trasparente dovuto al fatto che sono composte al 98% di acqua. Questi animali hanno dei tentacoli, con i quali si difendono dai predatori o paralizzano una potenziale preda.

In effetti, attraverso i tentacoli le meduse iniettano il veleno, che a seconda del tipo di medusa potrà generare più o meno dolore. Ecco perché è necessario sapere come comportarsi quando in vacanza si viene punti da una medusa per calmare il dolore e far guarire l’ustione.

A volte, poi, il veleno delle meduse può risultare anche letale, ma solo per poche specie che non ci sono nei mari intorno all’Italia.

Ecco come comportarsi quando in vacanza si viene punti da una medusa per calmare il dolore e far guarire l’ustione

Quando si viene morsi, si sente un forte bruciore, e la pelle diventa rossa ed irritata nel punto interessato. Spesso si formano delle vescicole o delle bolle sulla pelle, che guariranno solo a distanza di giorni.

Prima di tutto, quando si pensa di essere stati punti da una medusa, è bene uscire dall’acqua e con calma controllare il punto interessato. Se si vede un arrossamento ed il dolore persiste, allora si tratta proprio di un’ustione da medusa.

A questo punto, facendosi aiutare da qualcuno, controllare che non ci siano delle parti di medusa ancora attaccate alla pelle. Poi, applicare un gel al cloruro di alluminio per gestire il rossore e lenire il dolore. Se il non si ha questo gel o il fastidio persiste, un toccasana naturale contro irritazioni e ustioni è il gel di aloe vera.

Dopo circa 15 minuti dall’ustione, il dolore si calma ed insorge un senso di prurito molto fastidioso, ed è importante non grattare. Infine, in rari casi è possibile che oltre al bruciore ed al prurito compaiano altri sintomi, e in questi casi si consiglia di sentire il parere di un medico.

Ecco quindi, come prendersi cura delle ustioni per eliminare il dolore e tornare a godersi le vacanze estive.