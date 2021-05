Nel nostro tempo libero amiamo dedicare del tempo alla nostra automobile. Controlliamo che non sia stata soggetta ad ammaccature e cerchiamo di tenerla al meglio.

Molti di noi, passano almeno un’ora del proprio weekend a prendersi cura del proprio veicolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ci preoccupiamo di non lasciarla mai a secco, rabbocchiamo olio e liquidi per i vetri senza dimenticarci di controllare la pressione delle gomme.

Cerchiamo di individuare l’autolavaggio migliore o di selezionare i giusti prodotti per farla risplendere sempre di più.

Ma proprio quando laviamo la nostra macchina, riscontriamo negativamente che i vetri tendono a sporcarsi quasi subito.

Come possiamo evitare questo disastro? Sarà colpa dei nostri tergicristalli?

In pochi sanno che per avere i tergicristalli dell’auto sempre puliti e funzionanti a costo zero basterà utilizzare questo semplice trucchetto

Quando ci occupiamo del lavaggio della nostra macchina, commettiamo tutti un semplice errore.

Inconsciamente attiviamo i tergicristalli per rimuovere dal vetro i residui d’acqua e tutte quelle piccolissime gocce che tanto ci infastidiscono.

E proprio così roviniamo il lavoro tanto minuziosamente eseguito.

Infatti, quando laviamo la macchina ci occupiamo delle più ampie superfici dimenticandoci dei tergicristalli.

Questi tenderanno a raccogliere tutta la sporcizia portata via dall’unione dell’acqua e del sapone e ne tratteranno lo sporco. Così appena li attiveremo, il danno sarà fatto!

Il semplice trucchetto a costo zero

Se vogliamo agire al meglio per avere tergicristalli sempre puliti e funzionanti ci basterà utilizzare un semplice straccio pulito.

Quando laviamo la macchina, è bene alzare tutti i tergicristalli prima di iniziare l’operazione di pulizia. Eviteremo così l’accumularsi su di essi dei vari detriti.

A questo punto prenderemo il nostro straccio leggermente bagnato e lo passeremo sulla gommina alla base di essi. Agendo più volte ed in senso contrario, andremo a rimuovere tutta la sporcizia precedentemente accumulata.

In questo modo i tergicristalli saranno perfettamente puliti e si limiteranno solamente a spostare l’acqua presente sui nostri vetri.

In pochi sanno che per avere i tergicristalli dell’auto sempre puliti e funzionanti a costo zero basterà utilizzare questo semplice trucchetto, facciamone tesoro e facciamo risplendere al meglio la nostra automobile.

Approfondimento

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.