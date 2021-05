Le scarpe sono l’accessorio preferito delle donne, ma sono anche molto apprezzate degli uomini. Si tratta di un capo ovviamente fondamentale, che tutti possediamo. Ma ci sono delle informazioni a riguardo che non tutti conoscono. Si tratta della storia dei calzari e di come si siano evoluti nel tempo. E pochissimi ne hanno memoria. Infatti, ci sono alcuni segreti sulle scarpe che davvero nessuno conosce e che ci faranno vedere questo accessorio in maniera completamente nuova.

Il paio di scarpe che non dovrebbe mai essere buttato via

Una leggenda popolare vuole che ci sia un paio di scarpe che non dovrebbe mai finire nella spazzatura. Si tratta di quelle indossate il giorno del proprio matrimonio. Infatti, se mai dovessero essere gettate via, ci sarebbero problemi seri per i due sposi.

Oggi consideriamo le infradito poco eleganti ma in realtà la loro origine è nobile

Le infradito vengono usate da tutti in casa o al mare. Si tratta di scarpe che tutti noi consideriamo di poco valore e che non metteremmo mai per una cena importante o ad una festa. Beh, in realtà la loro origine è davvero regale. Infatti, delle scarpe simili erano state pensate per nobili, uomini di potere e faraoni nell’antico Egitto. Sempre in questo luogo, inoltre, troviamo le prime scarpe con il tacco. Si trattava di un accessorio utilizzato dai macellai del tempo per non sporcarsi i piedi con il sangue degli animali. Il tacco a spillo, poi, sembra essere nato in Italia durante la metà del 1900 a Vigevano.

Perciò, ci sono alcuni segreti sulle scarpe che davvero nessuno conosce e che ci faranno vedere questo accessorio in maniera completamente nuova. Adesso che li sappiamo, sicuramente, abbiamo decisamente più informazioni su questo oggetto che indossiamo tutti i giorni!

Approfondimento

