I gerani sono fiori amati ed apprezzati da tutti, dalle tonalità vivaci ed estive delle quali difficilmente riusciamo a fare a meno.

Questa pianta non ha particolari necessità e proprio per questo è adatta a tutti, anche per chi non è particolarmente dotato di pollice verde.

Nonostante ciò, ci possono sempre essere dei pericoli per la salute della pianta ed è un peccato per tutte quelle cure e attenzioni che gli diamo.

In pochi sanno che per allontanare i parassiti dai nostri gerani basta solo questo ingrediente da cucina, del tutto naturale e a costo zero.

Purtroppo, chi ha questi fiori deve fare i conti con le farfalline dei gerani, piccoli insetti, che attaccano in maniera molto fastidiosa, è inevitabile.

Si cibano delle foglie, fiori e boccioli, facendo sì che i nostri gerani non fioriscano più: è ora di trovare una soluzione definitiva.

Basterà solo preparare un frullato con un prodotto presente in tutte le case, il peperoncino: frulliamone tre spicchi di peperoncino in tre bicchieri di acqua.

Dopodiché lasciamo la nostra miscela riposare per un giorno, filtriamo il tutto, versiamolo in un flacone e spruzziamolo sulla pianta.

Ovviamente, per evitare irritazioni dovute alla potenza e l’intensità del peperoncino, è fondamentale munirsi di mascherina e occhiali.

Metodo alternativo

Volendo, possiamo aggiungere al composto due spicchi di aglio, ridotti a pezzettini, lasciandoli macerare per un’ulteriore notte.

Una volta che il composto sarà pronto all’uso assumerà un colorito rosso, filtriamolo, mettiamolo in un flacone e spruzziamolo sulla pianta di geranio.

Dopo alcuni giorni, sarà bene ripetere l’irrorazione del geranio, le farfalle, detestando questo odore, si allontaneranno immediatamente.

Dopo aver detto addio a questi parassiti, eliminiamo le foglie rovinate e guardiamo attentamente che non ci siano ancora delle uova residue.

Vedremo dopo poco tempo che i nostri gerani torneranno in ottima forma, pronti a dare colore a tutto l’ambiente circostante.