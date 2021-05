Net Insurance potrebbe essere la sorpresa del settore assicurativo a Piazza Affari. Il titolo negli ultimi anni è sempre stato il fanalino di coda mostrando una forte debolezza rispetto ai suoi competitors, questo argomento è stato già affrontato in un precedente report (Cosa attendersi da uno dei peggiori titoli assicurativi dell’ultimo anno? Le indicazioni dell’analisi grafica). Oggi vogliamo evidenziare come negli ultimi mesi, sebbene senza fare performance clamorose, il titolo abbia recuperato forza relativa allineandosi alle performance del settore di riferimento.

Secondo le indicazioni del rapporto prezzo/utili e di altri indicatori, Net Insurance risulta sottovalutata di circa il 50%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dagli analisti che hanno un giudizio medio comprare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Net Insurance potrebbe essere la sorpresa del settore assicurativo a Piazza Affari: Le indicazioni dell’analisi grafica

Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 5,85 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e le quotazioni hanno rotto al rialzo da ormai sette mesi la forte resistenza offerta dal I obiettivo di prezzo in area 5,78 euro. Tuttavia il titolo non riesce a lasciarsi definitivamente alle spalle questo livello. Rimane, quindi, sempre molto alto il rischio che una chiusura settimanale inferiore a 5,78 euro possa far invertire al ribasso la tendenza in corso.

Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura per un potenziale rialzista del 50%.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista e non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 6,72 euro. La massima estensione del rialzo in corso, poi, si trova in area 11,78 euro per un potenziale rialzista del 100%.

Solo una chiusura mensile inferiore a 5,19 euro farebbe accantonare lo scenario rialzista.