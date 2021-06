Arriva l’estate, e come ogni anno tornano le zanzare, incubo per qualcuno.

Controlliamo le nostre zanzariere e ci accorgiamo che sono bucate, o peggio strappate visibilmente. Magari abbiamo già contattato l’installatore, che per sostituirla ci ha chiesto la solita cifra esagerata. Quindi vogliamo una soluzione fai-da-te, veloce ed efficace, che non ci faccia spendere soldi e ci permetta di dormire serenamente.

Ecco che ci chiediamo, quindi, come aggiustare la zanzariera in poche semplici mosse senza spendere una follia o dover comprarne una nuova.

Non c’è da disperarsi. Innanzi tutto esistono zanzariere molto economiche, morbide, pratiche, ma non troppo resistenti, in caso decidessimo di voler sostituire quella rotta.

Se invece vogliamo aggiustarla noi, ecco come fare.

Come riparare un telaio?

Se a rompersi è stato il telaio, la cosa potrebbe essere più complicata del previsto. Quindi se il telaio è gravemente danneggiato, l’unica soluzione è sostituirlo; se invece è ancora recuperabile, c’è un modo. In questo caso, infatti, serve fissare nuovamente la tela al suo supporto, e per fare questo serve un prodotto speciale. Si tratta dello stucco per legno o alluminio. Con questo prodotto riusciremo facilmente ad incollare la tela al telaio. E il gioco è fatto.

Come riparare una zanzariera?

Se la tela è sfilata, bisogna immediatamente cercare di inserire il filo fuori posto all’interno della fitta rete della zanzariera. Per far questo ci serve tanta pazienza e strumenti molto piccoli, come…le pinzette.

Quando però la situazione è grave, e la tela è bucata o addirittura strappata, sistemare i fili non basta. Anche in questo caso la soluzione prevede l’utilizzo di prodotti specifici, come degli speciali adesivi in fibra di vetro.

Ad esempio, se la nostra zanzariera è bucata, possiamo utilizzare delle specie di “cerotti”, detti patch, in fibra di vetro, per chiudere i fori. Questi patch costano poco più di €3. Nel caso in cui la tesa sia strappata, l’unica cosa da fare se non vogliamo sostituirla è utilizzare il nastro adesivo in fibra di vetro. Questo nastro costa circa €10.

Ecco come riparare una zanzariera rotta con davvero pochi soldi.