Non è il nostro naso che ci tira brutti scherzi, è possibile che le stoviglie puzzino anche se appena uscite dalla lavastoviglie. Di certo la cosa non è gradevole. Ma se ci ostiniamo a riproporre lo stesso ciclo di lavaggio e ad affidarci ai soliti prodotti chimici non risolveremo molto. Dobbiamo capire qual è la causa del cattivo odore e agire di conseguenza, con prodotti ecologici che tutti abbiamo in casa. Non servono costosi detersivi, se piatti e posate puzzano quando escono dalla lavastoviglie ecco i 2 prodotti naturali che dobbiamo aggiungere prima del lavaggio. Scopriamoli insieme.

Il motivo della puzza

Il motivo principale della puzza della lavastoviglie è la presenza dei batteri. Batteri che, nonostante le alte temperature del lavaggio, resistono e proliferano nei residui di sostanze organiche. In altre parole, il motivo della puzza è quasi sempre la presenza di residui di cibo sulle stoviglie, che poi rimangono intrappolati nel filtro. Per eliminare l’odore bisogna in primis eliminare questi rifiuti. Il miglior modo per farlo è l’azione combinata di due ingredienti naturali che tutti abbiamo in casa: limone e bicarbonato.

Se piatti e posate puzzano quando escono dalla lavastoviglie ecco i 2 prodotti naturali che dobbiamo aggiungere prima del lavaggio

Come abbiamo visto a più riprese sulle Pagine di ProiezionidiBorsa, limone e bicarbonato sono dei veri risolutori di situazioni difficili. Nel caso specifico, l’effetto del bicarbonato scioglierà i residui di cibo rimasti incastrati bel filtro della lavastoviglie. Al contempo, il limone manderà via ogni cattivo odore rimasto. Non dobbiamo far altro che spargere due cucchiai di bicarbonato sul fondo della lavatrice e strofinare mezzo limone su tutte le pareti. Possiamo anche lasciare della buccia di limone all’interno, prima di avviare il lavaggio. Le stoviglie usciranno brillanti e profumatissime.

Approfondimento

Se per errore abbiamo tinteggiato la biancheria con un capo colorato rifacciamo subito la lavatrice con questo prodotto naturale al posto del detersivo