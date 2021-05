Durante il fine settimana possiamo finalmente rilassarci e goderci il meritato riposo. È il momento di farci qualche coccola, dedicandoci alle nostre attività preferite e mangiando qualcosa di buono. Se poi vogliamo uno snack dolce all’ultimissimo minuto, spesso non sappiamo che fare. Solitamente i dolci richiedono molto tempo, e per quando avremo finito ci sarà già passata la fame. Per questo oggi proponiamo una ricetta davvero sorprendente per creare in pochi secondi un dolce delizioso per grandi e piccini usando solo due ingredienti.

Ingredienti per 4 porzioni

a) una barretta di cioccolato;

b) 8 fette di pancarré.

Preparazione

Per la giusta realizzazione di questa ricetta consigliamo di scegliere con cura gli ingredienti. Dal momento che sono solo due, sarà meglio utilizzarli di una certa qualità. Il cioccolato può essere di qualsiasi varietà, al latte, bianco o fondente. Non deve necessariamente essere una barretta di cioccolato, ma possiamo anche utilizzare ciò che rimane delle nostre uova di Pasqua. Anche un dolcetto Kinder può diventare il protagonista di questo dolce delizioso. Per quanto riguarda il pancarré è meglio sceglierne uno davvero morbido, caratteristica essenziale per la buona riuscita della ricetta.

Adesso che abbiamo i nostri ingredienti a disposizione, spezzettiamo il cioccolato in quadratini. Posizioniamone tre o quattro al centro di una fetta di pancarré e copriamola con un’altra. Avremo così creato una sorta di panino con il cioccolato al centro. Nonostante questa sia già considerato una merenda in molti paesi, noi non ci fermiamo qua.

Prendiamo un bicchiere e posizioniamolo sulla fetta di pane in modo da includere completamente il cioccolato. Spingiamo con forza il bicchiere sino a staccare un cerchio di pane. In pratica, dobbiamo comportarci come se stessimo creando un biscotto ripieno.

A questo punto, se abbiamo scelto il pane giusto i bordi saranno ben chiusi e possiamo inserire il nostro panzarotto nel tostapane. Basteranno pochi minuti a calore basso per poterlo nuovamente estrarre. Con un morso incontreremo un involucro croccante e un ripieno di cremoso cioccolato.

Ognuno ha anche la possibilità di creare la propria variante, aggiungendo fettine di fragola o cannella. Davvero una ricetta sorprendente per creare in pochi secondi un dolce delizioso per grandi e piccini usando solo due ingredienti.