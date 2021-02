In questi anni si è avuto un aumento dei cosiddetti “disturbi dell’umore“, che vanno dalla semplice ansia da prestazione, alla depressione conclamata.

I motivi vanno dallo stress lavorativo al ritmo della vita quotidiana passando, soprattutto per le donne, per la gestione dell’impegnativo ruolo di genitore.

“Le piante del buonumore” possono venirci in aiuto.

Sono chiamate piante adattogene in quanto favoriscono il nostro adattamento.

Hanno la capacità di alleggerire quel senso di stanchezza ed apatia che è il segnale più evidente che ci stiamo “scaricando”.

Ma vediamo quali sono le piante del buonumore.

Le piante del buonumore

La Griffonia simplicifolia Baill è una pianta legnosa della famiglia delle fabacee. Può raggiungere i 3 metri di altezza, produce fiori di colore verdastro ed i frutti sono baccelli contenenti semi discoidali e di colorazione scura. La Griffonia simplicifolia è utilizzata in fitoterapia quando, oltre a un peggioramento dell’umore vi sia un aumento della fame nervosa. Sotto forma di estratto secco, può placare gli attacchi di fame compulsiva, derivante da stati depressivi, che ci fanno desiderare i cibi che danno conforto.

La Rhodiola rosea, chiamata anche radice d’oro: si tratta di un’erba indicata quando lo stress ci priva della serenità, rendendoci più deboli fisicamente. Tra le principali virtù della Rhodiola c’è la capacità di contrastare gli stati di stanchezza ed apatia, soprattutto quando sono collegati al malumore.

L’iperico è una pianta che presenta fiori di un giallo intenso e succo rosso rubino. È collegata simbolicamente proprio al calore e alla luminosità. Fiorisce durante il solstizio d’estate e il suo potere sta nella capacità di allontanare malinconie, pensieri cupi e angosce. Sotto prescrizione medica, viene utilizzata in caso di depressioni lievi ma è disponibile anche come integratore per affrontare ansia, disturbi del sonno ed apatia.

Il raggiungimento del benessere è molto impegnativo, bisogna servirsi di tutti gli alleati disponibili.