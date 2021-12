Natale è ormai alle porte e molti di noi stanno già facendo scorte per pranzi e cene con amici e parenti. Il carrello di Natale non può prescindere da alcuni prodotti tipici e immancabili. Tra questi, c’è sicuramente il panettone. Anche chi preferisce il pandoro, in questi giorni, acquisterà almeno un panettone, da offrire agli ospiti che andranno a fargli visita. E c’è da dire che gli appassionati di panettone spesso hanno il palato fine e sono estremamente esigenti. Al contempo, gli scaffali del supermercato strabordano di prodotti e spesso è difficile fare una scelta consapevole.

Per scegliere un panettone economico ma di qualità, basta assicurarsi della presenza di questi 2 ingredienti. Almeno così affermano gli esperti di Altroconsumo, che da sempre cercano di andare incontro alle esigenze dei consumatori. D’ora in avanti, prima di acquistare un panettone, staremo attenti non solo al prezzo ma anche alla lista degli ingredienti.

Quando siamo davanti a uno scaffale stracolmo di panettoni, per effettuare una scelta oculata dobbiamo leggere le liste degli ingredienti. Gli esperti di Altroconsumo, dopo aver testato decine e decine di prodotti presenti sul mercato, hanno stilato un vademecum per l’acquisto del panettone di qualità. Le indicazioni da seguire sono diverse. Tra queste, però, ne spiccano due, che sarebbero indici inequivocabili di qualità.

La prima caratteristica che un panettone deve avere è la presenza, tra gli ingredienti, del tuorlo d’uovo. Non basta però che questo ingrediente ci sia, deve anche essere superiore (o uguale) al 4%. La seconda caratteristica che testimonia la qualità del panettone, invece, è la presenza del cedro. Questo candito, presente nella ricetta originale, è ben più pregiato dell’arancia, per questo la sua presenza tra gli ingredienti è sinonimo di qualità.

Altri particolari che fanno la qualità

Sempre secondo le parole degli esperti, un panettone di qualità si riconosce anche dalla struttura dei suoi alveoli. Gli alveoli sono i tipici “fori” presenti nell’impasto del panettone, che devono essere grandi e non omogenei. Anche la consistenza dell’impasto è importante, che deve essere soffice e non deve sbriciolarsi. Infine, è essenziale che venga rispettata la tipica forma a fungo e che sia presente un taglio a croce sulla cupola. Se il panettone presenta tutte queste caratteristiche, è probabile che sia di ottima qualità anche se il prezzo rimane basso.

Quella riportata è solo un’indagine condotta da esperti, che hanno voluto dare alcuni consigli per l’acquisto di questo dolce. Quindi non sono esclusi, ovviamente, altri prodotti di qualità.

