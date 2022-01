Una delle qualità sicuramente più importanti e versatili che possiamo sviluppare tramite un allenamento è sicuramente quella di una buona educazione. Essere sempre cortesi, gentili ed educati nei gesti, come nelle abitudini, è forse il miglior biglietto da visita in assoluto.

Non importa essere un manager con uno stipendio stellare o un semplice operaio, le buone maniere sono lo specchio dell’educazione di un uomo. Per poter, però, rispettare le regole della buona educazione, facciamo attenzione a questi 5 gesti di galateo davvero basilari ma importanti.

Tre piccole abitudini davvero importantissime

In tutti i contesti della vita, che si parli di un ambiente lavorativo o fra amici, esistono alcune regole di comportamento davvero fondamentali e basilari. Per iniziare, quando ci si presenta e si stringe una mano, risulta importantissimo applicare né troppa ne troppo poca forza.

Nel primo caso potremmo risultare scortesi e si potrebbe pensare che stiamo cercando di prevalere fisicamente o intimidire, nel secondo, invece, lasceremmo una brutta sensazione.

Sempre durante la stretta di mano, dovremo poi mantenere il contatto visivo e guardare negli occhi per dimostrare attenzione e rispetto. Se nel momento si è distratti da qualcosa, ad esempio stiamo leggendo qualcosa sul telefono, questo andrà riposto immediatamente.

Un’altra piccola ma importante regola di galateo, invece, vuole che, quando si entra in un locale di qualunque tipo, bisognerebbe sempre cedere il passo.

La regola vuole, poi, che l’uomo ceda il passo alle donne e le persone più giovani lo cedano a quelle più anziane.

Facciamo attenzione a questi 5 gesti di galateo davvero fondamentali per fare sempre una buona impressione

Quando ci troviamo a tavola, invece, molti già sanno che si dovrebbe evitare di dire “cin cin” durante un brindisi. Sono però in pochi a sapere che anche il cellulare andrebbe bandito dalla tavola: non basta infatti capovolgerlo o mettere il silenzioso ma dovremmo proprio metterlo in tasca o nella borsa. Il motivo per cui esiste questa regola non è difficile da capire, ma resta comunque importantissimo, a tavola l’attenzione deve essere solo per i commensali.

Per ultimo, poi, ricordiamo che alla fine di un pasto casalingo in casa altrui è buona educazione aiutare il padrone o la padrona di casa a sparecchiare. Questo semplice gesto di gentilezza viene spesso dimenticato, ma potrebbe fare la differenza per l’impressione che lasciamo di noi.

Ovviamente, di fronte a un rifiuto dovremo insistere, ma sempre con garbo: ad un no deciso del padrone di casa è sempre meglio sedersi e rispettarne la decisione. Queste semplici abitudini sapranno allora essere un biglietto da visita portentoso che potrà farci risaltare in qualunque occasione.

