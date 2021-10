La fiducia in se stessi è fondamentale per il successo nella vita. Quando vediamo una persona famosa salire su un palco o rivolgersi ai media, potremmo pensare: come fa ad apparire così sicura di sé? Se studiamo con attenzione star del cinema, imprenditori e capi di Stato, noteremo alcuni tratti comuni nel loro atteggiamento.

Secondo gli studiosi, non si tratterebbe di capacità innate, ma di trucchi che tutti quanti, con pratica e dedizione, possono imparare. Apprendendoli, potremmo ottenere risultati importanti quando dobbiamo parlare in pubblico, durante un colloquio di lavoro e persino nelle serate tra amici.

In pochi lo sanno ma per fare un’ottima impressione in pubblico o a un colloquio di lavoro è così che dovremmo comportarci

Il linguaggio del corpo racconta la nostra storia. Immaginiamo la vita come un palco. Se lo percorriamo a testa bassa, muovendoci a scatti, parlando a monosillabe o a raffica, il pubblico ci identificherà come un personaggio insicuro, tormentato. Nel teatro della vita, un personaggio del genere raramente ricopre il ruolo principale. Per essere protagonisti, dobbiamo agire come tali.

Imparare dalle star

Ora pensiamo a personaggi quali ad esempio Elon Musk, a Barack Obama, a Lady Gaga. Quando si rivolgono a un giornalista o sono davanti a una platea, occupano lo spazio come se fosse loro. Tengono il mento alto, le spalle indietro, il petto in fuori, e lo fanno senza rigidità. I loro gesti sono ampi e controllati, fluidi. Non mostrano la minima esitazione: sono esattamente dove dovrebbero essere.

L’importanza della voce nel colloquio o in pubblico

Tenuta a mente la corretta gestione dello spazio, che riguarda il nostro corpo, passiamo a quella del tempo, di cui protagonista è la voce. Forse in pochi lo sanno ma per fare un’ottima impressione in pubblico o a un colloquio di lavoro è così che dovremmo comportarci quando iniziamo a parlare. La nostra voce deve essere profonda e controllata. Dobbiamo esporre i nostri argomenti senza utilizzare un fastidioso tono interrogativo.

La fretta è una cattiva consigliera

Soprattutto, non dobbiamo avere fretta. Niente esprime maggiormente la padronanza in se stessi che prendersi il proprio tempo. Ci faremo capire meglio da chi ci ascolta, dimostrando di avere il controllo della situazione. Per suscitare l’interesse, inoltre, potrebbe rivelarsi utile un ritmo cadenzato. Le pause tengono alta l’attenzione dell’uditorio, spingendolo a chiedersi: che cosa dirà dopo?

La preparazione è fondamentale

Ma il successo non è solo performance: è anche preparazione, studio, impegno. Dunque, se vogliamo colpire il capo durante una presentazione, o aumentare il nostro fascino con amici e conoscenti, non dobbiamo lasciare nulla al caso. Prepariamo con cura i nostri argomenti. Se dobbiamo fare un colloquio, ad esempio, impariamo tutto ciò che c’è da sapere sull’azienda a cui vogliamo proporci e rileggiamo con attenzione il nostro curriculum, individuandone punti di forza e di debolezza. Essere preparati aumenterà la sicurezza in noi stessi.

La pratica rende perfetti

Un ultimo consiglio: non deprimiamoci se all’inizio i nostri modelli di successo ci appaiono irraggiungibili. La pratica rende perfetti, e la perfezione è alla portata di chi non si arrende. Accettiamo la paura e gli errori come parte del nostro percorso. Esercitiamoci e, gradualmente, il fascino delle star potrebbe diventare parte di noi.