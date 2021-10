Nell’ultimo report sul titolo scrivevamo La cavalcata di El.En non solo è inarrestabile ma potrebbe essere sul punto di accelerare nuovamente. Ed è proprio quello che è successo con un rialzo di circa il 50% dai livelli riportati nel report.

Dopo questo interessante rialzo negli ultimi mesi e dopo un rialzo di oltre il 200% nell’ultimo anno le azioni El.En hanno ancora molto spazio al rialzo.

Prima di affrontare questo scenario dal punto di vista dell’analisi grafica, focalizziamo la nostra attenzione sulla società. In particolare, ai dati del secondo trimestre del 2021 che hanno confermato la solidità di El.En.

L’azienda ha riportato un forte risultato del secondo trimestre con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto. In particolare l’utile per azioni (EPS) è passato da 0,022 euro a 0,1 euro. In pillole i risultati del secondo trimestre 2021 si possono riassumere come segue

Ricavi: 157,5 milioni di euro (in aumento del 75% rispetto al secondo trimestre del 2020).

Utile netto: 8.35 milioni di euro (in aumento del 394% rispetto al secondo trimestre del 2020).

Margine di profitto: 5,3% (in aumento rispetto al 1,9% rispetto al secondo trimestre del 2020).

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato, ma trattasi della conseguenza del vertiginoso rialzo degli ultimi mesi.

Dopo un rialzo di oltre il 200% nell’ultimo anno le azioni El.En hanno ancora molto spazio al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 27 maggio in ribasso dello 0,71% rispetto alla seduta precedente, a quota 42,00 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e al momento non ci sono ostacoli lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 18,78 euro. Una chiusura superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al III obiettivo di prezzo in area 24,05 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo in corso passa per area 29,35 euro.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 15,52 euro.

Per concludere notiamo che il titolo El.En è stato più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 6% a settimana.