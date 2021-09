Ogni sei mesi, la celeberrima azienda di videogiochi Nintendo annuncia le novità in arrivo sulle sue console durante una diretta streaming. Questi eventi, chiamati Nintendo Direct, sono molto attesi dai fan, ansiosi di scoprire su quali nuovi inimitabili giochi potranno mettere presto le mani. Nella Direct del 23 settembre 2021, però, una sorpresa senza precedenti li ha lasciati a bocca aperta.

Un’icona dei videogiochi torna finalmente al cinema

Baffi, bretelle, cappello rosso. Professione idraulico. Un inimitabile accento italiano. Parliamo di Super Mario, ovviamente, vera e propria icona dei videogiochi fin dagli anni Ottanta. Una carriera, quella dell’eroe Nintendo, che ha ormai compiuto quarant’anni e che può vantare decine di titoli, da Donkey Kong fino a Super Mario Odyssey. Stupisce, dunque, rendersi conto che questa icona della cultura di massa sia apparsa sul grande schermo una volta soltanto.

Un film di culto

Nel 1993 esce nelle sale Super Mario Bros. Il film interpreta il colorato Mondo del gioco in chiave fantascientifica, dipingendolo a tinte scure. Il risultato è un clamoroso insuccesso, che non accontenta né fan, né critica, né pubblico generalista. In molti, da allora, si chiedono come potrebbe essere un film di Super Mario più fedele alle atmosfere della serie di videogiochi. Il 21 dicembre 2022 avranno una risposta.

Questo mitico videogioco sta per diventare un film e il cast è stellare

Le voci di corridoio si rincorrevano da tempo, ma nessuno pensava che il progetto potesse essere così importante. I fan sono rimasti sbalorditi di fronte all’annuncio dell’ultima Nintendo Direct. Shigeru Miyamoto in persona, il papà di Mario, ha proclamato che il prossimo anno la sua creazione più famosa tornerà nelle sale cinematografiche di tutto il Mondo. Non si tratterà, come nel 1993, di un film con attori in carne ossa, ma di un cartone animato. Se ne occuperà Illumination, lo studio dietro il successo mondiale Cattivissimo me. Il coinvolgimento di animatori così esperti fa ben sperare, ma ciò che più colpisce l’immaginazione è il cast di attori che presteranno la voce ai personaggi.

Chris Pratt, attore di Hollywood diventato celebre per Jurassic World e I guardiani della galassia, interpreterà Mario;

La principessa Peach avrà la voce di Ana Taylor Joy, attrice sulla bocca di tutti dopo la sua prova magistrale in La regina degli scacchi;

L’arcinemico di Mario, il drago Bowser, quella del vivace e divertentissimo Jack Black (School of Rock, Jumanji – Benvenuti nella giungla);

Un altro celebre attore comico, Seth Rogen, divertirà il pubblico come Donkey Kong.

Nel cast anche Charlie Day (sarà Luigi) e Keegan-Michael Key (Toad).

Come andrà questa volta?

Certo, non possiamo essere sicuri che l’insuccesso del ’93 non si ripeterà. Ma se questo mitico videogioco sta per diventare un film e il cast è stellare, è lecito sognare un risultato migliore. Gli attori chiamati in causa sono al culmine del successo e hanno tutti una certa esperienza nelle commedie. Gli animatori sono abili e abituati a progetti ambiziosi. Tutto sembra andare nella direzione di un prodotto fresco e scanzonato, più aderente alle aspettative dei fan del vecchio Super Mario Bros. Non resta che incrociare le dita e aspettare. Dicembre 2022 non arriverà mai abbastanza presto.