Molti di noi hanno alcune fobie nei confronti di alcuni animali. Si tratta di un retaggio antichissimo e di una difesa naturale contro gli animali potenzialmente pericolosi. In molti hanno la fobia dei ragni e dei serpenti, alcuni degli scarafaggi e dei topi.

Nelle nostre case è possibile trovare alcuni di questi animali, ma la maggior parte di questi sono innocui pertanto non ha senso preoccuparsi.

Oggi però vogliamo spiegare perchè in pochi lo sanno ma in molte delle nostre case vive questo pericoloso animale velenoso che nessuno si aspetta.

Un artropode che può essere dannoso da cui guardarsi

In molte delle nostre case vive un animale di cui molti hanno la fobia e che può anche essere pericoloso. Questo animale può pungere l’uomo e ha un pungiglione velenoso.

Si tratta dello scorpione, un artropode diffuso in tutto il Mondo che per quanto possa sembrare difficile vive anche nelle nostre case.

Questo animale predilige gli ambienti umidi e si trova molto spesso nelle case antiche pertanto dobbiamo rassegnarci, prima o poi ne incontreremo uno.

Se viviamo in una casa antica dobbiamo sapere che è possibile che uno di questi animali viva nei nostri pressi. Per evitare questi incontri indesiderati dobbiamo sempre curare bene la pulizia ma soprattutto camminare coi piedi coperti e mai scalzi in modo da evitare di essere punti.

Se dovessimo essere morsi dobbiamo sempre rivolgerci al pronto soccorso o a un centro veleni. Non si tratta comunque di un veleno mortale, ma può urticare la pelle quindi è bene prevenire.

Ora che sappiamo che nelle nostre case potrebbe vivere questo animale presteremo attenzione e staremo attenti, per evitare brutte sorprese.

Approfondimento

Gli scorpioni sono pericolosi ma è molto improbabile che ci pungano. In questo articolo parliamo di come difendersi da un insetto molto più frequente che potrebbe costringerci a buttare via il cibo.