Grazie a questo spettacolare e delizioso frutto estivo si otterranno moltissimi miglioramenti fisici, mentali ed estetici, ecco quindi perché bisognerebbe assumerlo

Con l’arrivo della bella stagione è iniziata anche la raccolta dei mirtilli neri. Questi particolari frutti di bosco sono solo una delle circa 130 varietà di mirtilli che si possono trovare in commercio. Comune a molte altre qualità, i mirtilli neri:

contengono zinco, ferro, rame e selenio;

sono ricchi di molte vitamine quali A, B, C, E;

contengono antocianine;

posseggono al loro interno molte sostanze che rendono sfavorevole lo sviluppo dei batteri;

hanno un apporto calorico basso.

Di seguito i motivi per assumere i mirtilli neri:

migliorano la circolazione;

aiutano a mantenere la linea e a perdere peso;

migliorano la vista;

sono antinfiammatori naturali;

hanno un effetto antietà e possono rallentare l’invecchiamento cellulare;

hanno un alto potere antiossidante;

aiutano a migliorare la memoria.

Questi frutti sono perfetti per chi vuole avere un corpo sano e bello, ma non è ancora finita. Grazie alle sue strabilianti proprietà è favoloso anche in quest’altro impiego: la cosmetica.

Il mirtillo nero, utilizzo e impiego nella cosmetica

Il suo effetto antietà non passa certo inosservato ai produttori di cosmetica. Molto spesso, infatti, esso viene utilizzato per creare prodotti di bellezza.

Utilizzato anche in creme anticellulite, poiché le sue proprietà lo rendono ottimo anche per quest’impiego. L’estratto di mirtillo nero contiene anche effetti tonificanti ed elasticizzanti ottimi per prevenire le smagliature causate dalla perdita di peso o dalla condizione di gravidanza nelle le donne.

Trova, inoltre, impiego anche nell’industria di produzione di prodotti per capelli grazie alla sua funzione protettiva, emolliente e rigenerante. Molto delicato e naturale come prodotto, risulta essere perfetto per chi possiede una pelle sensibile. È possibile produrre anche dei cosmetici a livello casalingo con succhi, estratti o purea di mirtilli neri.

In conclusione, grazie a questo spettacolare e delizioso frutto estivo si otterranno moltissimi miglioramenti fisici, mentali ed estetici, ecco quindi perché bisognerebbe assumerlo. Attenzione però ad eccedere nel loro consumo. Non sono molte le controindicazioni in cui si potrebbe incorrere, tuttavia esistono. È bene tenerle in considerazione soprattutto per evitare dolori intestinali o l’assunzione con alcune categorie di farmaci come, per esempio, antidiabetici e anticoagulanti.

Approfondimento

È iniziata la stagione di questi favolosi frutti ricchi di proprietà benefiche ma attenzione a non abusare di essi per evitare spiacevoli controindicazioni