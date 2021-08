Gli agricoltori con un minimo di esperienza lo sanno: ogni mese dell’anno bisogna sbrigare dei lavori precisi nell’orto. Esiste un vero e proprio calendario da seguire scrupolosamente per rendere le colture produttive al massimo.



Ma chi è alle prime armi potrebbe non sapere che agosto è il mese perfetto per il trapianto di alcune piante in particolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Trapiantare vuol dire prendere una piantina fatta crescere in vasetto e metterla a dimora in un campo. Potrebbe essere stata acquistata in un vivaio o fatta crescere autonomamente nel semenzaio.

In ogni caso, è molto importante conoscere il periodo corretto in cui effettuare il trapianto.

L’elenco è di carattere generale, in quanto il periodo giusto di trapianto può variare di caso in caso a seconda di fattori come la posizione dell’orto, le temperature e le varietà degli ortaggi.

In pochi lo sanno ma chi ha un orto deve trapiantare questi ortaggi ad agosto

All’inizio del mese si trapiantano melanzane, mais, peperoni e zucchine.

Chi non lo ha ancora fatto dovrebbe sbrigarsi, onde evitare che i frutti non facciano in tempo a crescere prima dell’inverno.

Nel resto del mese si trapiantano asparagi, basilico, bietole da costa, carciofi, cavoli di tutte le varietà (broccoli, verze e varietà precoci e medio-precoci di cavolfiori compresi), cetrioli, cicorie, cime di rapa, cipolle, fagioli, finocchi, indivie, lattughe, porri, radicchi, sedano e spinaci.

Così facendo, si getteranno le basi per avere un orto più produttivo durante la stagione invernale.

Gran parte degli ortaggi che si trapiantano ad agosto sarà sulle nostre tavole a partire dalla prossima stagione. Per quanto riguarda questo mese, invece, ecco la frutta e la verdura che bisogna comprare e mangiare ad agosto per assicurarsi che sia fresca e abbia tutti i nutrienti necessari per godere al meglio delle loro proprietà.

Altri consigli da tenere a mente durante questo mese

In pochi lo sanno ma chi ha un orto deve trapiantare questi ortaggi ad agosto.

Tuttavia, una volta trapiantate, le giovani piante necessitano di alcuni accorgimenti. Devono essere protette dalla calura estiva tramite l’uso di reti ombreggianti e ricevere irrigazioni costanti.

Ma per chi ha un orto questo non è solo il mese migliore per i trapianti di questi ortaggi. Infatti, “Non tutti lo sanno ma agosto è il mese migliore per questo lavoro nel giardino”.

Anche alcuni alberi hanno bisogno di attenzioni particolari nei mesi più caldi dell’anno, ad esempio chi ha un frutteto dovrebbe sapere “Quanto spesso innaffiare gli alberi di fichi in estate per far sì che restino in buona salute”.