Con l’arrivo del grande caldo non è raro avvertire la necessità di bere una buona e fresca limonata. Anche chi non ama questa bevanda, tuttavia, si sarà trovato alla presa con le bucce del limone spremute.

Infatti, il limone è un agrume molto utilizzato, quasi fondamentale, in cucina. Tuttavia non è sempre necessario gettare nell’umido quelli che tutti ritengono scarti.

La soluzione potrebbe essere quella di riutilizzare la scorze di limone in maniera innovativa per regalare loro una seconda vita.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato di un interessante modo per riutilizzare le bucce di limone. Chi vuole imparare a creare delle candele utilizzando proprio questi agrumi potrebbe leggere questo articolo.

Oggi si andrà alla scoperta di altri modi per riutilizzare le bucce del limone.

Sembra incredibile ma per eliminare a costo zero lo sporco più ostinato in cucina basta questo ingrediente che tutti abbiamo in casa

Tra gli utilizzi che si possono fare delle bucce di limone troviamo la pulizia del piano cottura. Ci stupiremo scoprendo che basta mezzo limone spremuto per eliminare definitivamente lo sporco più ostinato. I più creativi poi potranno creare un vero e proprio prodotto sgrassante utilizzando le bucce, non solo di limoni ma di qualsiasi agrume.

Sarà sufficiente tagliare a pezzi le bucce e inserirle in un contenitore di vetro. In seguito unirle a 60 ml di aceto di mele, un bicchiere di alcool denaturato e 500 ml di acqua.

Questo procedimento sarà alla base dell’estrazione degli oli essenziali necessari per dare vita allo sgrassatore. Lasciare in infusione da pochi giorni fino a una settimana. Trascorso il tempo necessario bisognerà filtrare il tutto e schiacciare leggermente le bucce per estrarne il massimo prima di gettarle nell’umido.

Per aumentarne il profumo è possibile aggiungere delle gocce di olio essenziale agli agrumi.

Lavastoviglie

Un altro utilizzo interessante delle bucce di limone è quello legato alla pulizia della lavastoviglie. Per profumare questo elettrodomestico è possibile inserire delle scorze di limone all’interno degli scomparti utilizzati per le posate.

Così facendo, durante il lavaggio sprigionerà un aroma sensazionale che profumerà lavastoviglie e piatti.

Igienizzare le spugne

Da ultimo si tratterà di un utilizzo alternativo molto interessante. Non molti, infatti, sanno che le spugne dei piatti andrebbero igienizzate frequentemente. Ebbene, per farlo sarà sufficiente prendere una buccia di limone e metterla a bollire insieme alle spugne per circa una decina di minuti. Questo renderà le nostre spugne come nuove.

