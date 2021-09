Quanta gioia e amore incondizionato donano i cani? Ci rassicurano, ci donano affetto quando ne abbiamo bisogno, capiscono quando viviamo dei periodi tristi. E loro sono sempre lì, pronti per rincuorarci. Chi ha almeno un cane, lo sa.

Chi, invece, sta decidendo di adottare un cane sta prendendo la decisione giusta. Soprattutto se si hanno dei bambini. Questo articolo, a tal proposito, potrebbe essere utile se si è indecisi sul nome da dare. Ma anticipiamo che questo deve basarsi sulla razza, o meglio sulla taglia. Mica si può chiamare un Chihuahua col nome Zeus!

Se si è single, invece, consigliamo queste razze di cani tra le più fedeli e perfette compagne di viaggio. Inoltre, se si hanno gatti consigliamo questo rimedio naturale per la pulizia, nonché queste razze affettuose per i single.

Ma quanto sono dolci i cuccioli? Se si ha intenzione di adottare, ecco quali nomi simpatici e creativi dare al proprio cucciolo in base alla razza.

Nomi maschili per taglie grandi

Per cani di grossa taglia come San Bernardo, Labrador, Golden Retriever, Dalmata, Corso, Alano, Maremmano, Husky, Dobermann, Pastore Tedesco, i nomi più iconici sono:

Aaron;

Zeus;

Ercole;

Ade;

Ettore;

Ciccio;

Thor;

Attila;

Cesare;

Nerone.

Nomi maschili per quelle piccole

Per cani di piccola taglia come Chihuahua, Jack Russel, Barboncino, Volpino, Yorkshire, Shih-Tzu, Pincher, Cavalier King, Cocker, Bulldog francese, Carlino, Schnauzer, i nomi più dolci sono:

Marley;

Milo;

Simba;

Alex;

Orso;

Lemon;

Cocco;

Hazel;

Isaac;

Geordie.

Nomi femminili per entrambe le taglie

Per le stesse razze che abbiamo citato sopra, i nomi femminili più belli da dare alle nostre amiche a quattro zampe sono:

Kira;

Maya;

Pupa;

Honey;

Nikita;

Grace;

Noah;

Frida;

Lady;

Atena.

Innanzitutto facciamo una piccola premessa. Il nome del cane deve essere corto, al massimo deve contenere 6 lettere. Qualora si scegliesse il nome e si iniziasse a chiamare il cane sin da cucciolo con questo, la cosa importante sarà quella di non cambiare più perché il cane potrebbe disorientarsi.

Questi nomi menzionati sono davvero fantastici per il nostro cagnolino in base alla taglia e noi ne abbiamo scelti 10 per ogni singola categoria. Ma chiaramente ce ne sono davvero tantissimi. Ultimamente è di tendenza chiamare il cane con nomi “umani”, per esempio Anita, Sabrina, Marika, Totò, Rocco.

Quelli che abbiamo consigliato, invece, richiamano la mitologia greca. Nomi forti, coraggiosi e significativi. Altri nomi da prendere in considerazione possono essere Venere, Achille, Marte, dalla mitologia. Oppure nomi famosi sentiti nei film, cartoni animati e videogiochi come Pongo, Meggie, Nemo, Hachiko, Mufasa, Duchessa, Minù, Kratos, Loki, Bruce, Masha.