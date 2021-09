Per la rubrica di “Casa e Giardino”, il team di ProiezionidiBorsa focalizzerà la sua attenzione sulla pulizia della casa e, in particolare, su un elettrodomestico. Abbiamo parlato spesso del frigorifero e della lavatrice, due elettrodomestici davvero indispensabili. Oggi, invece, ci concentriamo sul forno, altrettanto importante.

Il forno, probabilmente, è più difficile da trattare perché se per il frigo basta una spruzzata e un panno, non possiamo dire la stessa cosa di questo elettrodomestico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ci vuole sicuramente più di una spruzzata e tanta pazienza. Inoltre, per chi ha il forno posizionato sulla parte bassa della cucina è una bella impresa pulirlo. Di sicuro è più comodo per chi ha il forno in alto, come nelle cucine moderne.

Ciò nonostante, c’è un modo per pulire il forno ma soprattutto non ci saremmo mai aspettati di utilizzare una sostanza in particolare. Perché toglie anche le macchie più ostinate questo prodotto inaspettato che si trova in bagno.

Una schiuma

Una schiuma. Qualsiasi cosa potrebbe essere una schiuma, quella per capelli, quella per lavarsi. No, stiamo parlando della schiuma da barba. Chi è sposato o convive ha sicuramente la schiuma da barba in bagno. Il prodotto preferito dagli uomini. Ma ultimamente pure le donne stanno usando la schiuma perché è ottima per depilarsi anche tutto il resto del corpo. Vediamo come procedere e cosa aggiungere per una prestazione ancora più ottimale.

Toglie anche le macchie più ostinate questo prodotto inaspettato che si trova in bagno

Innanzitutto apriamo il forno e spruzziamo la schiuma da barba su tutta la superficie, e quindi sul vetro, sulle pareti e sulla griglia. Lasciamo agire per una decina di minuti, dopo prendiamo un panno in microfibra umido e lo passiamo sul vetro. Eliminiamo i residui di schiuma e asciughiamo con un panno asciutto.

Possiamo aggiungere il succo di limone, altro prodotto disincrostante, soprattutto sulla griglia. Ma è possibile aggiungere il succo di limone in una ciotolina con dentro la schiuma da barba. Mescoliamo e mettiamo a poco a poco e con movimenti circolari il mix appena creato su tutta la superficie interna del forno. Accendiamo a 50° gradi e lasciamo agire per circa 30 minuti.

Spegniamo il forno e aspettiamo che si raffreddi. Con un panno in microfibra umido eliminiamo i residui della schiuma. Se ci dovesse essere ancora qualche macchia, utilizziamo mezzo limone e un po’ di bicarbonato per ultimare la pulizia.

Visto che la schiuma da barba non serve solo per la rasatura? Serve per togliere le macchie e per far brillare i vetri.