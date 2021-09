Non sempre i metodi di pulizia convenzionali che siamo abituati ad usare si rivelano poi i migliori. Basti pensare ad esempio ai nostri genitori e ai nostri nonni. I quali, al contrario nostro, non avevano a disposizione tutta la vasta gamma di prodotti per la casa che noi invece abbiamo la fortuna di avere. Difatti per riuscire ad eliminare lo sporco da qualsiasi tipo di superficie hanno dovuto ingegnarsi. Ricercando metodi e rimedi naturali in grado di aiutarli a risolvere questo tipo di problemi.

Super economico

Alcuni di questi metodi non sono poi un granché e non hanno niente a che fare con i risultati che ci fanno ottenere i prodotti che troviamo sul mercato, ma non è sempre così. Ci sono infatti situazioni in cui tecniche che si basano su ingredienti naturali si rivelano non solo efficaci ma anche super economiche. Semplicemente per il fatto che richiedono l’utilizzo di alimenti il più delle volte già presenti in casa, come ad esempio in frigorifero o in dispensa. A questo proposito, nel prossimo paragrafo ne andremo a presentare una che ha davvero dell’incredibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tutti lo usano nelle ricette ma pochi sanno che è formidabile contro le incrostazioni sul marmo

Tra i vari problemi che spesso ci troviamo ad affrontare in casa vi è quello relativo allo sporco ostinato e alle incrostazioni che si depositano sulle superfici. Non molti ne sono a conoscenza ma in alcuni casi, per risolvere questo tipo di problemi, possono venirci in soccorso degli ingredienti. I quali, solitamente, sono utilizzati per tutt’altro scopo. A tal proposito, scopriamo perché tutti lo usano nelle ricette ma pochi sanno che è formidabile contro le incrostazioni sul marmo. Per molti sembrerà incredibile ma stiamo parlando dell’amido di mais. Questo ingrediente infatti, sfruttato soprattutto in cucina per varie ricette, si rivela incredibilmente efficace anche per pulire le macchie dal marmo. Ad esempio, è possibile sfruttarlo per la pulizia dei balconi esterni, come possiamo vedere qui. Ci sono però anche altri modi per utilizzarlo. Come, ad esempio, sui davanzali interni delle finestre. Nel caso appunto presentino una superficie in marmo.

Vediamo come fare

Suggeriamo in questo caso di spargerne un po’ sul davanzale, in particolare dove notiamo la presenza delle macchie. Dopo circa un’ora basterà rimuovere l’amido e, con l’aiuto del sapone di Marsiglia, andare a lavare per bene tutta la superficie. Di modo da eliminare anche i residui di sporco più ostinati, precedentemente ammorbiditi dall’azione dell’amido di mais. Grazie all’unione di questi due ingredienti lo sporco e le incrostazioni non avranno scampo e toglieranno il disturbo. Ridonandoci finalmente un davanzale pulito e limpido. Come sempre in questi casi, suggeriamo, per un’estrema cautela, di tentare sia l’amido di mais che il sapone di Marsiglia prima su una parte nascosta della superficie. Così da scongiurare reazioni avverse da parte del marmo che comunque, con l’utilizzo di questi ingredienti, non dovrebbero aver modo di verificarsi.

A proposito poi di altri modi per sfruttare in casa i poteri di questo ingrediente versatile ed efficace, in passato abbiamo avuto modo di svelare come l’amido di mais possa stravolgere la nostra vita.